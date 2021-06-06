В Грузии автомобиль с российскими туристами упал с обрыва

На Гомборском перевале в Грузии автомобиль упал с обрыва. В нем находились 3 туристов из России, их с травмами различной тяжести госпитализировали в местную клинику.

Машина, в которой находились россияне, следовала по автомобильной дороге, соединяющей Тбилиси с городом Телави.

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Детали аварии в Грузии

По предварительной информации, водитель машины не справился с управлением. Из-за этого машина свалилась с обрыва.

В результате ДТП пострадали все 3 российских туриста, которые были в машине. С множественными травмами их госпитализировали в Телавскую больницу.

Один из пострадавших – в тяжелом состоянии

В больнице сообщили, что в результате аварии один пациент получил очень тяжелые травмы. Мужчина находится в критическом состоянии. Медики предполагают, что его придется перевозить в профильную клинику Тбилиси.

На месте происшествия были работали полицейские и спасательные бригады. Полиция Грузии возбудила уголовное дело по факту аварии.

На трассе Конья — Аксарай, что в Турции, 10 апреля в ДТП попали сразу 2 автобуса с российскими туристами. В результате аварии погиб 1 человек, более 40 пассажиров получили ранения.

ДТП случилось на Гомборском перевале: смотрите карту