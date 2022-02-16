В Грузии, Эстонии и Словакии подсветили здания цветами флага Украины: впечатляющие фото
Источник:Зузана Чапутова в твиттере
В Украине 16 февраля отмечают День единения. В честь этой даты Грузия, Эстония и Словакия выразили солидарность с нашим государством.
Административные и некоторые другие здания в этих странах-партнерах подсветили цветами сине-желтого украинского флага. Соответствующие фото обнародовали в социальных сетях.
Читайте также На всех военных кораблях подняли Государственный Флаг Украины: красивые фото
Глава Словакии Зузана Чапутова сообщила, что президентский дворец "перекрасили" в знак поддержки Украины в День единения, который 16 февраля отмечает наше государство.
Символы важны, но наше единство и решительность отстаивать демократию и свободу делают нас сильнее,
– подчеркнула она.
В Эстонии и Грузии также решили поддержать украинское государство в День единения 16 февраля.
Здание эстонского правительства подсветили сине-желтыми цветами / Фото из фейсбука Яаники Мерило
Телебашню в Тбилиси подсветили сине-желтыми цветами / Фото "Эхо Кавказа"
В Украине отмечают День единения
- Президент Украины Владимир Зеленский объявил 16 февраля Днем единения.
- Цель указа укрепить стойкость общества в условиях роста гибридных угроз, а также информационно-пропагандистского и морально-психологического давления на сознание людей.
- Минкульт анонсировал общенациональный телемарафон, продолжавшийся до 22:00.
Текст публикации Зузаны Чапутовой:
Когда Украина отмечает День единения, президентский дворец подсвечивается сине-желтым в знак поддержки нашего соседа. Символы важны, но наше единство и решительность отстаивать демократию и свободу делают нас сильнее.