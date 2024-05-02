У россиян простая цель: зачем Кремлю нужен грузинский закон об "иноагентах"
Парламент Грузии, несмотря на протесты общества, проголосовал во втором чтении за законопроект об "иноагентах", который фактически является аналогом российского закона. Нынешнее правительство якобы не имело особых проблем с выборами и сохраняло власть, однако сделало рискованный шаг навстречу России.
В разговоре с 24 Каналом грузинский политолог Гела Васадзе рассказал, зачем пророссийский закон грузинской власти и Кремлю. Сейчас митинги в Грузии усиливаются, парламент даже объявил красный уровень опасности, ведь протестующие пытались штурмовать здание парламента.
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Почему Кремлю выгоден закон об "иноагентах" в Грузии
Основатель партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили, выступая на митинге, ответил, зачем законопроект об "иноагентах".
Каждый может по разному трактовать его слова, но я понял так: россиянам удалось убедить Иванишвили в том, что американцы готовят цветную революцию в Грузии и ему нужно срочно принять меры, чтобы сохранить свою власть,
– сказал Васадзе.
То есть, независимо от того, каким будет результат выборов, США все равно запустят процесс революции. Поэтому Иванишвили решил сейчас все забетонировать.
Почему Иванешвили поверил в это? В этом случае мы имеем дело с психотипом человека, который политически и экономически состоялся в России, и для него это абсолютно естественная вещь,
– заметил грузинский политолог.
Однако, если забетонировать ситуацию внутри Грузии, то ее евроатлантический курс невозможен. На самом деле у россиян практическая цель – обеспечить транзит из Китая в Европу через свою территорию.
"Цветовая революция"– понятие, применяемое для обозначения так называемых "ненасильственных революций". В результате цветных революций произошло изменение политических режимов в ряде постсоциалистических стран (на территории бывшего СССР и Восточной Европы) и стран арабского мира.
Американцы решили сделать цветную революцию, ведь не удалось Грузию втянуть в войну и открыть второй фронт против России. Однако любой человек понимает, что Грузия с ее ресурсами не могла открыть второй фронт против России.
"Ситуация действительно очень сложная, ведь общество, конечно, будет бороться. Однако у России всегда есть "козырь" – это российские войска в 40 километрах и страх перед войной", – подчеркнул Васадзе.
Россия хочет помешать транскаспийскому коридору
На Западе из-за полномасштабного вторжения в Украину россиянам все перекрыли, то есть осуществлять транзит через Украину невозможно, через Беларусь дальше Польши невозможно, через Финляндию и Балтийское море также невозможно. Остается только узкое горлышко Южного Кавказа, который вдруг вместе с интересами Турции, Евросоюза и США начал развивать идею транскаспийского коридора, то есть в обход России. Именно на срыв этого проекта направлены действия россиян.
Я уверен, что скоро россияне потребуют открыть железную дорогу через Абхазию и таким образом замкнут свои транспортные потоки на грузинских портах, а это уже прямой выход в Черное море и Европу. Кстати, юридически там все уже готово,
– добавил грузинский политолог.
В таком случае Россия станет важным элементом для Китая, который уже сейчас начал колебаться, и важным компонентом для Европы, потому что благодаря россиянам будет осуществляться товарооборот. Это и есть выстраивание экосистемы России.
По его словам, если план россиян сработает, то ни о каком движении Армении к Западу речь не будет идти. Втянув Грузию в свою политическую сферу влияния, россияне отрезают весь Южный Кавказ.
"Невозможно быть в экосистеме России и в политической системе Запада. Это то, что Иванишвили думал, что это у него получится, но ты или там, или там", – подытожил Васадзе.
Принятие закона об "иноагентах"
- Грузинский парламент 1 мая во втором чтении проголосовал за закон об "иноагентах". Сразу после принятия под здание законодательного органа начали собираться митингующие.
- Напомним, что грузины неоднократно выходили на мирные демонстрации против закона "О прозрачности иностранного влияния", но власть игнорирует протесты общества.
- Главная проблема скандального законопроекта в том, что его принятие может поставить крест на европейской перспективе Грузии и еще больше сблизит страну с Россией. Европейский совет не может забрать у Грузии статус кандидата в члены ЕС, однако возможно лишение грузин безвизового режима.