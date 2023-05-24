Грузия не будет вводить санкции против России: как премьер попытался оправдаться

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что его страна не будет вводить прямые санкции против России. По его мнению, это нанесет ущерб грузинскому народу.

Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия поддерживает Украину и украинский народ, но вводить прямые санкции против России не будет.

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Почему Грузия не будет вводить санкции против России

24 мая, выступая на экономическом форуме в Катаре, премьер Грузии заявил, что его страна не будет вводить санкции против России. Мол, между странами не и так не такой большой товарооборот, как у ЕС с Россией.

Мы нанесем вред своему народу, если введем санкции против России. Наш товарооборот с Россией составляет менее миллиарда долларов. Для сравнения: Евросоюз всего за четыре дня торгует с Россией, сколько мы торгуем за год. Где логика, когда нас призывают вводить санкции против России?

– сказал Гарибашвили.

Премьер также заявил, что "некоторые украинские политики" якобы "очень хотели бы", чтобы в Грузии был открыт "второй фронт" против России, но этого не произойдет.

Грузия – небольшая нация с населением в четыре миллиона человек, поэтому важно сохранять в стране мир, стабильность и безопасность. Моя обязанность – защищать интересы своего народа,

– сказал он.

Что предшествовало

10 мая российский диктатор Владимир Путин упразднил визовый режим для граждан Грузии и разрешил прямые авиарейсы в страну. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала это провокацией. А премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что считает положительным заявления кремлевского диктатора Владимира Путина об отмене виз для грузин и возобновлении авиарейсов.

Грузинская авиакомпания Georgian Airways получила разрешение на прямое авиасообщение с Россией. Интересно, что впоследствии эта компания объявила президента Грузии Саломе Зурабишвилли персоной нон грата на всех своих самолетах. Такое решение объявили после того, как Саломе Зурабишвили заявила, что не будет пользоваться услугами этой компании из-за полетов в Россию и призвала грузин присоединиться к бойкоту.

Более 20% территории Грузии оккупировано Россией с 2008 года. Морское побережье Грузии – 310 км. И более 200 из них оккупированы страной-агрессором.