Украина просила Грузию передать ей комплексы "Бук", но та отказалась
Источник:Европейская правда
Грузия во время войны 2008 года получила от Украины комплексы "Бук". Однако правительство страны категорически отказалось оказывать военную помощь для борьбы с россиянами.
Об этом рассказал временно поверенный по делам Украины в Грузии Андрей Касьянов. Он отметил, что Киев последователен в запросах о предоставлении вооружения.
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"Также запрос Украины включал и переданные Грузии Соединенными Штатами противотанковые комплексы Javelin. Относительно последнего было не только согласие со стороны США, но даже предложение заменить их новыми комплексами", – сказал Касьянов.
Украина не втягивает Грузию в войну
По словам временно поверенного, Украина имеет с Грузией существенные разногласия в ряде вопросов. В частности, речь идет о военной помощи, санкциях против России, визовом режиме для граждан страны-оккупанта, соблюдении законных прав и интересов Михеила Саакашвили.
Несмотря на то, что правительство Грузии категорически отказалось оказывать военную помощь, Украина выступает против использования этого вопроса во внутриполитических спорах и исключает любые обвинения в попытках втянуть Грузию в войну с Россией,
– отметил Касьянов.
Кто отказывается оказывать военную помощь для Украины
- Болгария не будет предоставлять боеприпасы для Украины. Объясняют это нехваткой вооружений в самой болгарской армии.
- Германия помогает украинской армии, но на паузе стоит передача танков Leopard. Член Социал-демократической партии Германии Михаэль Мюллер сказал, что его страна будет действовать совместно с партнерами.
- Враждебно к Украине настроена Венгрия. Премьер-министр Виктор Орбан исключает какую-либо военную помощь и блокирует переговоры Киева о вступлении в НАТО.