Грузинский дипломат прибудет в МИД Украины из-за задержания Саакашвили: в Тбилиси подтвердили

Министерство иностранных дел Грузии подтвердило вызов временного поверенного в зарубежное ведомство Украины. От дипломата ожидают объяснений относительно задержания Михаила Саакашвили.

Издание опубликовало комментарий представителя МИД Грузии, который отметил, что грузинский временный поверенный прибудет в украинское министерство.

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Грузия подтвердила визит их дипломата в МИД Украины

Дипломат посольства проведет встречу, он обменяется с украинской стороной информацией об аресте Саакашвили, который является гражданином Украины, согласно установленным правилам,

– отметили в грузинском министерстве.

Напомним, 1 октября представитель иностранного ведомства Украины Олег Николенко в комментарии 24 каналу подтвердил, что грузинского дипломата пригласили в министерство для предоставления разъяснений. Встреча с временно поверенным Грузии в Украине состоится 2 октября.

Задержание Саакашвили в Грузии: коротко