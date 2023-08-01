"Что вам не нравится?": в Батуми наглые россияне всячески провоцируют грузин

В Батуми в Грузию во второй раз прибыл круизный лайнер Astoria Grande с россиянами на борту. Однако в этот раз их снова встречали протестующие, ожидающие "гостей" из России еще с ночи.

Этим рейсом в Батуми прибыло определенное количество поклонников Владимира Путина – артистов, поддерживающих войну, и блогеров, сообщает 24 Канал.

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Протестующих задержали

Позже полиция в Батуми начала задерживать некоторых протестующих. Среди них была и украинка, у которой стражи порядка забрали телефон и запретили ей звонить.

Части россиян удалось выйти из лайнера и сесть в автобус. Однако уехать он не смог, потому что его заблокировали протестующие.

Как грузины в Батуми "встречали" российских туристов: смотрите видео

При этом российские "туристы" вели себя нагло и всячески провоцировали протестующих.

"Что вам не нравится, я не пойму? Да, я – русский и горжусь этим!", – крикнул один из пассажиров лайнера протестующим, после чего началась потасовка.

Позже в МВД Грузии подтвердили задержание еще 9 участников акции. Однако это не остановило протесты. Всего 31 июля были задержаны 23 митингующих.

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Что этому предшествовало

Лайнер Astoria Grande, отправившийся из Сочи по маршруту Сочи – Трабзон – Батуми – Амасра – Стамбул – Сочи, прибыл в Грузию 26 июля. На его борту находились более 800 российских туристов.

Одна из находившейся на лайнере россиянок заявила, что якобы "Россия освободила Абхазию от грузин". Однако Россия на самом деле оккупировала грузинскую территорию, а именно Абхазию и Южную Осетию.

На следующий день в Тбилиси и Батуми собрались протестующие, требовавшие, чтобы россияне покинули территорию Грузии. Из-за протестов лайнер отбыл из Батуми на два дня раньше.

Однако 31 июля лайнер вернулся в Батуми во второй раз. На морвокзале его уже встречали протестующие. По их информации, на борту лайнера находились российские пропагандисты с телеканала RU.TV.

Протестующие требуют запретить швартовку лайнера с российскими туристами на борту Батуми.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих, собравшихся на морвокзале в Батуми. 27 июля она заявила, что гордится тем, как грузинский народ "мирно протестует против последней российской провокации". Ведь, по ее словам, пока "круизный лайнер посещает грузинский порт Батуми", Владимир Путин "блокирует отгрузку зерна и препятствует свободному судоходству в Черном море".