В Кыргызстане грузовик с мороженым сбил почти 30 детей

В Кыргызстане во время массового мероприятия водитель оставил грузовик с мороженым, не убедившись в том, что он на тормозах. Авто покатилось вниз по склону, сбив десятки школьников.

Инцидент произошел в селе Жерге-Тал в Джалал-Абадской области во время республиканского конкурса. Сотни детей читали отрывки из киргизского эпоса “Манас”.

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Водитель оставил грузовик на склоне

По словам киргизских правоохранителей, грузовик должен был с борта раздавать мороженое присутствующим.

По словам водителя, он припарковал авто выше того места, где проводилось мероприятие. Почему машина покатилась вниз и протаранила детей, пока неизвестно,

– сообщили в милиции.

На видео, которое распространяют сети видно, что неконтролируемый Hyundai Porter, с которого продавали мороженое, поехал в толпу детей. В результате инцидента ранения получили 29 детей в возрасте от 9 до 16 лет. Из них 18 были госпитализированы, 7 из них находятся в реанимации, 3 – в тяжелом состоянии.

Грузовик с мороженым в Кыргызстане въехал в толпу детей: смотрите видео

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