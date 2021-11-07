Грузовик врезался в 6 авто: в Мексике в масштабной аварии погибли 19 человек

В Мексике на трассе, соединяющей столицу Мехико и город Пуэбла, произошла масштабная авария. Грузовик врезался в 6 автомобилей.

Трагедия произошла в субботу, 6 ноября. Предварительная причина – у грузовика отказали тормоза.

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Грузовик врезался в пункт сбора оплаты и в 6 других автомобилей на шоссе в центральной части Мексики в субботу (говорится о 6 ноября – 24 канал). В результате этого по меньшей мере 19 человек погибли и 3 получили ранения,

– сообщили власти.

Сейчас известно, что машины загорелись прямо посреди дороги. Трассу перекрыли.

Издание El Universal со ссылкой на Управление федеральных дорог и мостов, заявило – о состоянии раненых пока ничего не известно. Однако на месте происшествия продолжают работу пожарные, спасатели и другие службы.

В ведомстве также сообщили, что водитель грузовика погиб.

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Заместитель директора пожарной службы города сообщил, что сейчас он не может сказать, сколько среди погибших несовершеннолетних. Однако предварительно известно, что грузовик потерял тормоза, что и привело к трагической аварии.

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Масштабная авария произошла в Мексике / Фото Buzos de la Noticia, El Universal

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