Трагедія трапилась у суботу, 6 листопада. Попередня причина – у вантажівки відмовили гальма.

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Вантажівка врізалася в пункт збору оплати та в 6 інших автомобілів на шосе в центральній частині Мексики в суботу (мовиться про 6 листопада – 24 канал). У результаті цього щонайменше 19 людей загинули і 3 отримали поранення,

– повідомила влада.

Наразі відомо, що автівки загорілись просто посеред дороги. Трасу перекрили.

Видання El Universal, з посиланням на Управління федеральних доріг та мостів, заявило – про стан поранених наразі нічого не відомо. Проте на місці події продовжують роботу пожежники та рятувальники та інші служби.

У відомстві також повідомили, що водій вантажівки загинув.

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Заступник директора пожежної служби міста повідомив, що наразі він не може сказати, скільки серед загиблих неповнолітніх. Однак попередньо відомо, що вантажівка вратила гальма, що й призвело до трагічної аварії.

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