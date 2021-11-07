Трагедія трапилась у суботу, 6 листопада. Попередня причина – у вантажівки відмовили гальма.
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У Мексиці зіткнулось 7 автомобілів: деякі спалахнули
Вантажівка врізалася в пункт збору оплати та в 6 інших автомобілів на шосе в центральній частині Мексики в суботу (мовиться про 6 листопада – 24 канал). У результаті цього щонайменше 19 людей загинули і 3 отримали поранення,
– повідомила влада.
Наразі відомо, що автівки загорілись просто посеред дороги. Трасу перекрили.
Видання El Universal, з посиланням на Управління федеральних доріг та мостів, заявило – про стан поранених наразі нічого не відомо. Проте на місці події продовжують роботу пожежники та рятувальники та інші служби.
У відомстві також повідомили, що водій вантажівки загинув.
Рятувальники прокоментували, чи загинули діти
Заступник директора пожежної служби міста повідомив, що наразі він не може сказати, скільки серед загиблих неповнолітніх. Однак попередньо відомо, що вантажівка вратила гальма, що й призвело до трагічної аварії.
У Мексиці трапилась аварія за участі 7 авто: дивіться відео
Масштабна аварія трапилась у Мексиці / Фото Buzos de la Noticia, El Universal
Коротко про останні масштабні аварії
- 6 листопада на Миколаївщині на трасі Одеса – Мелітополь – Новоазовськ трапилась смертельна аварія. У одній з машин перебувала сім'я з 5 дітей та 2 дорослих. Через трагедію загинуло двоє дітей та батько.
- 5 листопада на Львівщині зіткнулись одразу три легкові автомобілі. Жертвами автотрощі стали водій та пасажир однієї з машин. Поліція проводить розслідування.
- Водію, який 4 листопада на смерть збив тата журналіста 24 каналу, суд обрав запобіжний захід – 60 діб у СІЗО без можливості внесення застави. Він вже не вперше їздив п'яний за кермом.