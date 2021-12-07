Грузовик выехал на встречную: Монастырский отреагировал на ДТП под Черниговом

В Черниговской области 7 декабря произошло смертельное ДТП с участием грузовика и маршрутного автобуса. Денис Монастырский заявил, что столкновение допустил водитель DAF, выехавший на встречную полосу.

Министр внутренних дел сообщил, что в результате аварии погибли 13 пассажиров, остальные – в тяжелом состоянии.

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Страшная трагедия произошла сегодня утром вблизи Чернигова. Около восьми утра водитель грузовика, нарушив правила дорожного движения, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с маршрутным автобусом,

– сказал глава МВД.

Денис Монастырский добавил, что полиция расследует обстоятельства трагедии и проводит необходимые следственные действия.

"Выражаю свои глубокие соболезнования родным и близким погибших. Это невосполнимая потеря! Призываю всех тщательно придерживаться Правил дорожного движения! Ведь их нарушение оплачивается не только штрафами, но и жизнью ни в чем не повинных людей", – подытожил министр внутренних дел.

Монастырский отреагировал на ДТП в Черниговской области: смотрите видео

ДТП в Черниговской области: коротко

В Черниговской области утром 7 декабря произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли по меньшей мере 13 человек и еще 7 получили травмы разной степени тяжести.

Все пострадавшие находятся в тяжелом состоянии в больницах Чернигова, среди них есть ребенок.

Черниговская областная прокуратура оперативно открыла уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло за собой гибель нескольких человек.

Текст публикации Дениса Монастырского:

Страшная трагедия произошла сегодня утром вблизи Чернигова.

Около восьми утра водитель грузовика, нарушив правила дорожного движения, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с маршрутным автобусом. В результате аварии по состоянию на данный момент погибли тринадцать человек. Остальные – в тяжелом состоянии.

Выражаю свои глубокие соболезнования родным и близким погибших. Это невосполнимая потеря!

Полиция расследует обстоятельства трагедии и производит необходимые следственные действия.

Призываю всех тщательно придерживаться Правил дорожного движения! Ведь их нарушение оплачивается не только штрафами, но и жизнью ни в чем не повинных людей.

Патрульная полиция будет строго наказывать водителей и владельцев коммерческих транспортных средств, которые ездят на "лысой резине" или используют для экономии денег колеса, имеющие недопустимые недостатки. А также тех, кто превышает скоростной режим и правила маневрирования, не думая ни о своей безопасности, ни о безопасности других участников движения.

В этом месяце по моей инициативе в Верховную Раду Украины будут внесены законопроекты, направленные на повышение безопасности дорожного движения.

И напоследок, обращаюсь к каждому водителю! Будьте бдительны и осторожны, сев за руль. Вы ведь несете ответственность не только за свою жизнь и здоровье, но и за жизнь и здоровье других.