Блокировка границы с Польшей: что сделали местные фермеры с грузовиками для ВСУ
Источник:ZAXID.NET
В Польше продолжаются протесты фермеров из-за украинского зерна. Митингующие продолжают блокаду границы, из-за чего создаются ситуации с задержкой военной техники для наших защитников.
Польские фермеры во второй раз заблокировали на границе грузовики для ВСУ. Об этом 3 марта сообщил украинец Назар Смык, который живет в Великобритании и закупает военную и промышленную технику для Украины.
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Что рассказал украинец
Смык заявил, что польские фермеры снова не пропускают грузовики для украинских военных. Речь идет о 2 фурах. Он также поделился фотографией этих автомобилей, стоящих в очереди перед пунктом пропуска "Медика – Шегини".
В комментарии изданию Смык объяснил, что его 2 фуры везут ВСУ 4 военных грузовика Daf. По его словам, это уже оплаченные и демилитаризованные военные грузовики, которые идут на один из фондов. Эти машины на месте распределят между бригадами, среди которых есть 12-я бригада специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины.
Сказали поляки, что не пропустят. Говорил с посольством, там сказали, что вся граница перекрыта. Полиция пробовала перебросить грузовики на второй пропускной пункт, а там пропускают одну фуру в час, если я туда поеду, то буду несколько суток стоять,
– объяснил он.
Это не первый случай
Как отмечает издание, ранее польские фермеры тоже не пропускали грузовики Назара Смыка. В прошлый раз его транспорт с военной техникой для ВСУ простоял 3 суток под границей.
Тогда украинец вез к артиллеристам грузовики, предназначенные для быстрой разгрузки боеприпасов на позиции. Их пропустили только после широкой огласки.
Что происходит на границе с Польшей
- Недавно представитель ГПСУ Андрей Демченко сообщил в эфире телемарафона, что по состоянию на 3 марта из-за протестов заблокированы все 6 направлений на пунктах пропуска с Польшей. Из-за этого около 2 400 грузовиков стоят в очередях.
- По его словам, сейчас пропускаются только грузовики, которые едут в Украину. Грузовикам, что едут в направлении Польши, не дают пересечь границу.
- Напомним, что между украинскими водителями и польской полицией 1 марта произошел конфликт возле пункта пропуска "Корчова". Генконсул Украины в Люблине Олег Куць заявил, что удалось снизить напряжение и убедить местных правоохранителей не применять санкции.