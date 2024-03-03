Блокировка границы с Польшей: что сделали местные фермеры с грузовиками для ВСУ

В Польше продолжаются протесты фермеров из-за украинского зерна. Митингующие продолжают блокаду границы, из-за чего создаются ситуации с задержкой военной техники для наших защитников.

Польские фермеры во второй раз заблокировали на границе грузовики для ВСУ. Об этом 3 марта сообщил украинец Назар Смык, который живет в Великобритании и закупает военную и промышленную технику для Украины.

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Что рассказал украинец

Смык заявил, что польские фермеры снова не пропускают грузовики для украинских военных. Речь идет о 2 фурах. Он также поделился фотографией этих автомобилей, стоящих в очереди перед пунктом пропуска "Медика – Шегини".

Эти машины для ВСУ не пропустили польские фермеры / Фото Назара Смыка

В комментарии изданию Смык объяснил, что его 2 фуры везут ВСУ 4 военных грузовика Daf. По его словам, это уже оплаченные и демилитаризованные военные грузовики, которые идут на один из фондов. Эти машины на месте распределят между бригадами, среди которых есть 12-я бригада специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины.

Сказали поляки, что не пропустят. Говорил с посольством, там сказали, что вся граница перекрыта. Полиция пробовала перебросить грузовики на второй пропускной пункт, а там пропускают одну фуру в час, если я туда поеду, то буду несколько суток стоять,

– объяснил он.

Это не первый случай

Как отмечает издание, ранее польские фермеры тоже не пропускали грузовики Назара Смыка. В прошлый раз его транспорт с военной техникой для ВСУ простоял 3 суток под границей.

Тогда украинец вез к артиллеристам грузовики, предназначенные для быстрой разгрузки боеприпасов на позиции. Их пропустили только после широкой огласки.

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