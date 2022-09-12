В кремле началась грызня: как ВСУ полностью изменили ход войны и каких ожидать последствий

Украинские бойцы вышли на государственную границу Харьковской области, территория которой уже почти полностью деоккупирована. Мир поражен невероятным прорывом ВСУ и поражением россии. На Херсонщине также есть прорыв и освобождение нескольких населенных пунктов.

Тем временем россия прибегла к привычному для себя террору против гражданских – и ударила ракетами по критической инфраструктуре в нескольких областях. Свои соображения по поводу этих событий и их последствий высказал ведущий 24 канала Алексей Печий.

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Враг не выучил главный урок: запугать украинцев терактами невозможно

ВСУ вышли на государственную границу в Харьковской области и практически полностью освободили регион от оккупантов. И это уже официальная информация. Кроме того, министр обороны Резников раскрыл первые подробности, как именно удалось так быстро гнать россиян. В то же время продолжаются бои и на Херсонщине, где также есть прорыв и освобождение нескольких населенных пунктов. В ОК "Юг" сообщают, что россияне пытаются выйти на связь с ВСУ, чтобы обсудить сдачу в плен и передачу оружия нашим бойцам.

Западные СМИ наперегонки пишут, что наши партнеры поражены невероятным прорывом ВСУ и поражением россии, а Институт изучения войны утверждает, что наступление ВСУ в Харьковской области уже коренным образом изменило эту войну в пользу Украины. И на фоне успехов ВСУ россияне в отчаянии прибегают к откровенно террористическим методам – накануне россия ударила ракетами по критической инфраструктуре в нескольких областях, в результате чего исчезли свет и водоснабжение.

Но захватчики так и не выучили главный урок: запугать украинцев терактами невозможно! И это доказали предыдущие 200 дней полномасштабной фазы войны. Впрочем, это точно повлекло последствия для самих россиян – в кремле, похоже, началась борьба за лидерство; в российской армии снова произошли перестановки; а глава чечни рамзан кадыров заявил, что отправил 10 тысяч кадыровцев в Украину, чтобы вернуть утраченные территории (тем самым бросая вызов сергею шойгу).

Успехами на Харьковщине и Херсонщине ВСУ полностью изменили ход войны

Утром 12 сентября глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что на отдельных участках фронта защитники Украины вышли к государственной границе с россией. Кроме того, Институт изучения войны в своей сводке отмечает, что украинские войска нанесли большое оперативное поражение россии, отвоевав почти всю Харьковскую область в быстром контрнаступлении. Аналитики уверяют, что это стало возможным благодаря умелому планированию и проведению кампании, которое включало, само собой, и активное использование западного оружия.

На планировании кампании ВСУ следует остановиться подробнее. Аналитики уверяют, что длительная публичная дискуссия в Киеве, а затем объявления о контрнаступательной операции на Херсонщину оттянули значительные российские войска от участков, по которым украинские войска наносили решительные удары в последние дни. Вооруженные Силы Украины использовали HIMARS и другие западные системы для атаки на российские наземные линии связи в Харьковской и Херсонской областях, создавая условия успеха этой операции.

Гораздо более демонстративно украинское руководство обсуждало удары на Юге, однако успешно запутало россиян по поводу их намерений в Харьковской области. Но это было бы не полное описание ситуации. Дело в том, что ВСУ не просто оттянули российские силы на Юг. Генштаб ВСУ заставил врагов паниковать и перебрасывать силы на Херсонщину, в том числе на правый берег Днепра, ожидая там масштабного наступления.

Впрочем, ВСУ не просто так НЕ уничтожали окончательно мосты через Днепр. Наши военные просто заманивали больше сил на правый берег, а затем нанесли удары по мостам и переправам через Днепр, фактически отрезав большую группировку от основных сил. В итоге оккупанты потеряли возможность переброски этих сил на Восток, что частично и позволило ВСУ уничтожить захватчиков на Харьковщине и начать наступление на Луганщине и Донбассе. А между тем оккупанты на Херсонщине оказались просто парализованными.

Что касается Харьковщины, первое и самое главное тактическое достижение ВСУ – освобождение Изюма и Купянска. Именно это – эпизод, коренным образом меняющий картину войны на Востоке в целом. Закрепившись в Изюме и имея отлаженную логистику в Купянске, в частности в населенном пункте Купянск-Узловой, а также продолжая наступательные действия на Бахмут и Авдеевку, россияне планировали создать условия, при которых украинские силы вокруг Славянска и Краматорска рисковали оказаться в оперативном окружении. А это могло открыть путь к захвату врагом еще большей части Донбасса.

Интересный разговор о разгроме изюмской группировки россиян: видео

Но в Генштабе ВСУ это прекрасно понимали и не зря в свое время тактически отступили из Северодонецка и Лисичанска. Теперь, отмечает Институт изучения войны, даже если гипотетически допустить, что россиянам каким-то чудом удастся захватить Бахмут, что вряд ли произойдет, это больше не будет способствовать каким-либо большим усилиям для достижения начальных целей этой фазы кампании, поскольку не будет поддерживаться наступлением оккупантов от Изюма на севере.

А теперь самое главное: в такой ситуации продолжающиеся российские наступательные операции против Бахмута и вокруг Донецка потеряли любое реальное оперативное значение для москвы! Это тупое уничтожение собственной живой силы, которое ни к чему для россиян уже не приведет. Кремлю самое время уже понемногу прощаться с надеждами захватить Донецкую область полностью. И это – благодаря невероятно героическому наступлению ВСУ, которое не просто позволило освободить Харьковщину, а помогло переломить ход войны в нашу пользу.

По данным Генштаба ВСУ, россияне понесли наибольшие потери за минувшие сутки именно на Донецком и Криворожском направлениях. Но если все же говорить именно о Харьковщине, то мы увидим, что вся территория области на правом берегу реки Оскол перешла под контроль ВСУ. Россияне просто сбежали, кто не успел попасть в плен. В частности, под контролем ВСУ уже село Уды, Гоптовка и Волчанск. Россияне полностью отступили за реку Оскол ближе к Луганщине. Именно там продолжаются бои за продвижение ВСУ дальше на территорию Донбасса. Хотя советник Офиса Президента Алексей Арестович намекает, что на Харьковщине фаза активного контрнаступления меняется на фазу закрепления позиций для создания трамплина для дальнейших новых наступательных операций. То есть можно ожидать некоторой паузы в прорыве.

Проигрывая на поле боя, россия усиливает ракетный террор против гражданских.

Министр обороны Алексей Резников в интервью изданию Financial Times заверил, что успешное контрнаступление ВСУ в Харьковской области – это лучшее доказательство того, что россию можно победить полностью. Впрочем, предстоит еще оборона территорий от посягательств россиян в будущем.

Как Резников прокомментировал контрнаступление: смотрите видео

Но россияне все равно не могут просто так признать свое поражение, а потому прибегают к террористическим актам и мародерству, демонстрируя, что российская армия – это обычная орда. Главное управление разведки сообщает, что на Харьковском направлении оккупанты пытаются убежать вглубь временно захваченных территорий, а часть из них пытается перейти границу с россией и выехать на территорию Белгородской области. Но во время бегства оккупанты занимаются массовым мародерством, загружая в машины отобранные у украинцев генераторы, телефоны, компьютеры и прочее. Зафиксированы нередкие случаи грабежей школ. Из спортзалов выносят даже турники и спортивные снаряды.

Отступая, кремль также начал террористические атаки против Харькова и нескольких регионов Украины. Накануне вечером произошел один из самых массовых вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры. В результате чего без света и воды оставались сотни тысяч украинцев. По словам министра энергетики Германа Галущенко, вечером воскресенья россияне обстреляли Змиевскую ТЭС и три подстанции высокого напряжения, было обесточено 40 подстанций разного напряжения, отключено 7 воздушных линий. Также попали ракеты в Харьковскую ТЭЦ-5. Сотни тысяч украинцев оставались без света в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Донецкой области. И, к сожалению, россияне будут только наращивать подобные атаки, понимая, что на поле боя они бессильны.

Сегодня днем ​​россияне снова ударили по критической инфраструктуре в Харькове, в результате чего часть города снова осталась без света. В МИД Украины отметили, что это не что иное, как терроризм. Но украинцев все равно не сломить. Мы становимся сильнее и врага это бесит. Доказательство тому – сообщение командования Воздушных сил ВСУ, что вечером 11 сентября россияне выпустили по Востоку Украины 12 крылатых ракет, это и ракеты "Калибр" и Х-101. Впрочем, 9 из них сбила противовоздушная оборона.

Если оккупанты хотят остаться в живых, им лучше поторопиться и сдаться в плен

Вернемся к ситуации на фронте. Говорить, что объявление о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области было лишь обманом россиян – некорректно. Ведь там ВСУ перерезали два моста через Днепр, а также мешают усилиям россии поддерживать поставки через баржи и понтонные паромы. Как отмечают аналитики Института изучения войны, Украина привлекла на Херсонском направлении значительную боевую мощность высокоточных систем большой дальности и вряд ли это было сделано только для того, чтобы отвлечь россиян.

И уже первые официальные успехи контрнаступления на Херсонщине. Вооруженные Силы Украины за последние две недели освободили около 500 квадратных километров территории в Херсонской области. При этом украинским защитникам удалось деоккупировать 5 населенных пунктов. Об этом заявила представитель ОК Юг Наталья Гуменюк.

ВСУ освободили 500 квадратных километров Херсонщины: смотрите видео к теме

Кроме того, по словам Гуменюк, российские оккупационные войска на южном направлении пытаются вести переговоры с Вооруженными Силами Украины о сдаче оружия. По ее словам, российские офицеры получили задачу оставлять позиции в Херсонской области любым способом, который к тому времени будет доступен оккупантам. Так, войска россии могут вернуться назад к своим, что уже невозможно сделать, или сложить оружие и выйти из боевой игры, поскольку они до сих пор воспринимают это как "спецоперацию".

Так вот, Гуменюк уверяет, что на Юге у оккупанта полная деморализация. Даже командование отдает себе отчет, что им дальше двигаться некуда. И если эти оккупанты хотят остаться в живых, им лучше поторопиться. Ведь, по данным Генштаба ВСУ, одна из бригад российской армии на Юге уже прекратила свое существование.

После удачных действий, предпринятых Силами обороны на Херсонском направлении, враг понес значительные потери в живой силе. По имеющейся информации, 810 отдельная бригада морской пехоты (пункт постоянной дислокации – Севастополь) потеряла почти 85% личного состава. У остальных военнослужащих крайне низкое морально-психологическое состояние, они массово отказываются от возвращения в зону ведения боевых действий.

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Невероятные потрясения и грызня в кремле после успехов ВСУ – это хороший сигнал

Но главное, что стоит учесть, это то, что ВСУ полностью изменили ход войны. Конечно, успешное контрнаступление на Херсонщине и Харьковщине, к сожалению, не завершит войну. Конечно, россияне сейчас будут окапываться на новых позициях и, возможно, даже проводить локализованные контратаки. Конечно, потребуется еще несколько таких успешных контратак, чтобы освободить Украину от оккупантов, но произошло главное – в Институте изучения войны уверяют, что Украина окончательно переломила ход этой войны, а также вызвала невероятные потрясения в кремле.

И это хороший сигнал – в кремле началась грызня за то, кто больше виноват в провалах. В частности, сейчас происходит тотальная травля так называемого министра обороны россии сергея шойгу.

Во-первых, тот же кадыров сегодня заявил, что отправил на войну около 10 тысяч кадыровцев. Они планируют захватывать Херсонскую, Запорожскую и Донецкую области. Конечно, вряд ли это что-то изменит на линии фронта, ведь мы прекрасно знаем, какие из этих кадыровцев воины. Но важно здесь другое – кадыров утверждает, что именно кадыровцы поехали исправлять ошибки шойгу.

И во-вторых, российские пропагандисты и кремлевские военные блоггеры уже активно разгоняют тезисы о том, а не стоит ли заменить сергея шойгу на руководителя частной военной компании "вагнера" ​​евгения пригожина? Мол, шойгу уже доказал, что его руководство ведет к провалу. Но здесь скрывается главная составляющая этой информационной кампании: публичные нападки на шойгу – попытка защитить путина от ответственности за установление недостижимых целей так называемой "спецоперации". И путин может принять или даже поддержать эти атаки, чтобы продолжать отводить от себя вину. Но как на это отреагирует российское военное крыло – вопрос открытый.

Впрочем, за всеми этими ссорами в кремле есть еще одна важная деталь – деморализация вражеского "пушечного мяса" в Украине. Британская разведка уверяет, что российская армия все меньше доверяет своему руководству, ведь пока там говорят, что паники нет, россияне на местах пытаются хаотически перейти к обороне.

Между тем западные СМИ в восторге от действий ВСУ. Приведу только один из примеров отзывов. Редактор британского издания The Guardian Дэн Саббах отмечает: Киев показал, что может динамично использовать военные обстоятельства в свою пользу, открывая перспективу дальнейших значительных успехов до наступления зимы. Он отмечает, что рывок ВСУ в Харьковской области является вторым этапом двойной контратаки – сначала на Херсонском, а затем на Харьковском направлении. В то время как российская военная разведка катастрофически "проспала" наращивание сил ВСУ в Харьковской области. И самое главное, что отмечает Саббах – Украине удалось добиться успеха благодаря невиданному ранее применению общевойсковых сил с оптимальной мощностью.

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