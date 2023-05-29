Губернатор Белгородщины мечтает о "присоединении Харькова", но учел важный нюанс
На территории Белгородской области все чаще происходят интересные события. Однако губернатор Вячеслав Гладков решение проблем региона, в частности от постоянного "хлопка", видит не в изменении диктаторского режима или окончании кровопролитной войны, а как ни парадоксально в присоединении Харьковской области к территории Белгородщины.
Если бы его фантазии сбылись, харьковчане показали белгородцам, что на самом деле их проблемы еще даже не начинались, а до этого были только цветочки. Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен.
Смотрите также А может, лучше наоборот: губернатор Белгородщины мечтает "присоединить Харьков", чтобы избежать обстрелов
"Они только не понимают одной вещи. Если Харьков, как он говорит, присоединить к Белгородской области и убрать оттуда российских военных, которых и так немного, то харьковчане своими руками передушат пол Белгородской области, через месяц они все будут петь" Ой, у лузі червона калина", – иронически прокомментировал политтехнолог.
Гладков хочет перебить информационный повод
Россияне до сих пор живут в иллюзиях, что когда-то русскоязычный Харьков ждет Россию. Однако, когда оказалось все с точностью наоборот, они начали безжалостно обстреливать область.
Хотя слова Гладкова бессмысленны, но с другой стороны понятны. Он пытается хоть как-то перекрыть информационные поводы, связанные с его областью, с заходом Российского добровольческого корпуса, с его кражами 10 миллиардов рублей, выделенных на охрану области и т.д.
Еще год назад никто не мог представить, что губернатору Белгородской области будут задавать вопросы: "Что нужно сделать, чтобы обстрелы Белгородщины прекратились?". Однако теперь это ясно демонстрирует, где находится российская самоуверенность, как и вся Россия.
Тизенгаузен прокомментировал заявления губернатора Белгородщины: смотреть видео
В Белгородской области становится все более беспокойно
- Несколько дней назад всю Россию всколыхнула новость о заходе Российского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России" на территорию Белгородской области для освобождения от путинского режима. Акция длилась 2 дня, оппозиционеры вышли, затрофеив оружие и технику и не на шутку испугав Кремль.
- 29 мая взрывы прогремели в российском городе Шебекино Белгородской области. Этот обстрел назвали самым страшным с начала войны.
- За несколько дней до этого Белгородская область находилась под атакой дронов. Прилеты были зафиксированы в здании МВД и местной ТЭЦ.