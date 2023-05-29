Губернатор Белгородщины мечтает о "присоединении Харькова", но учел важный нюанс

На территории Белгородской области все чаще происходят интересные события. Однако губернатор Вячеслав Гладков решение проблем региона, в частности от постоянного "хлопка", видит не в изменении диктаторского режима или окончании кровопролитной войны, а как ни парадоксально в присоединении Харьковской области к территории Белгородщины.

Если бы его фантазии сбылись, харьковчане показали белгородцам, что на самом деле их проблемы еще даже не начинались, а до этого были только цветочки. Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен.

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"Они только не понимают одной вещи. Если Харьков, как он говорит, присоединить к Белгородской области и убрать оттуда российских военных, которых и так немного, то харьковчане своими руками передушат пол Белгородской области, через месяц они все будут петь" Ой, у лузі червона калина", – иронически прокомментировал политтехнолог.

Гладков хочет перебить информационный повод

Россияне до сих пор живут в иллюзиях, что когда-то русскоязычный Харьков ждет Россию. Однако, когда оказалось все с точностью наоборот, они начали безжалостно обстреливать область.

Хотя слова Гладкова бессмысленны, но с другой стороны понятны. Он пытается хоть как-то перекрыть информационные поводы, связанные с его областью, с заходом Российского добровольческого корпуса, с его кражами 10 миллиардов рублей, выделенных на охрану области и т.д.

Еще год назад никто не мог представить, что губернатору Белгородской области будут задавать вопросы: "Что нужно сделать, чтобы обстрелы Белгородщины прекратились?". Однако теперь это ясно демонстрирует, где находится российская самоуверенность, как и вся Россия.

Тизенгаузен прокомментировал заявления губернатора Белгородщины: смотреть видео

В Белгородской области становится все более беспокойно