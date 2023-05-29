Якби його фантазії справдилися, харків'яни показали б бєлгородцям, що на насправді їхні проблеми ще навіть не починалися, а до цього були лише квіточки. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен.
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"Вони лише не розуміють однієї речі. Якщо Харків, як він каже, приєднати до Бєлгородської області і прибрати звідти російських військових, яких і так небагато, то харків'яни своїми руками передушать пів Бєлгородської області, через місяць вони всі співатимуть "Ой, у лузі червона калина"", – іронічно прокоментував політтехнолог.
Гладков хоче перебити інформаційний привід
Росіяни досі живуть в ілюзіях, що колись російськомовний Харків чекає на Росію. Однак, коли виявилося все з точністю навпаки, вони почали безжально обстрілювати область.
Хоч слова Гладкова є безглуздими, але з іншого боку зрозумілими. Він намагається хоч якось перекрити інформаційні приводи, що пов'язані з його областю, із заходом Російського добровольчого корпусу, з його крадіжками 10 мільярдів рублів, які були виділені на охорону області тощо.
Ще рік тому ніхто не міг уявити, що губернатору Бєлгородської області ставитимуть питання: "Що потрібно зробити, аби обстріли Бєлгородщини припинилися?". Однак тепер це чітко демонструє, де перебуває російська самовпевненість, як і вся Росія.
Тизенгаузен прокоментував заяви губернатора Бєлгородщини: дивитися відео
На Бєлгородщині стає все більш неспокійно
- Кілька днів тому всю Росію сколихнула новина про захід Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії" на територію Бєлгородської області для звільнення від путінського режиму. Акція тривала 2 дні, опозиціонери вийшли, затрофеївши зброю та техніку і не на жарт налякавши Кремль.
- 29 травня вибухи пролунали у російському місті Шебекіно Бєлгородської області. Цей обстріл назвали найстрашнішим з початку війни.
- За кілька днів до цього Бєлгородська область перебувала під атакою дронів. Прильоти були зафіксовані в будівлю МВС та місцеву ТЕЦ.