Якби його фантазії справдилися, харків'яни показали б бєлгородцям, що на насправді їхні проблеми ще навіть не починалися, а до цього були лише квіточки. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен.

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"Вони лише не розуміють однієї речі. Якщо Харків, як він каже, приєднати до Бєлгородської області і прибрати звідти російських військових, яких і так небагато, то харків'яни своїми руками передушать пів Бєлгородської області, через місяць вони всі співатимуть "Ой, у лузі червона калина"", – іронічно прокоментував політтехнолог.

Гладков хоче перебити інформаційний привід

Росіяни досі живуть в ілюзіях, що колись російськомовний Харків чекає на Росію. Однак, коли виявилося все з точністю навпаки, вони почали безжально обстрілювати область.

Хоч слова Гладкова є безглуздими, але з іншого боку зрозумілими. Він намагається хоч якось перекрити інформаційні приводи, що пов'язані з його областю, із заходом Російського добровольчого корпусу, з його крадіжками 10 мільярдів рублів, які були виділені на охорону області тощо.

Ще рік тому ніхто не міг уявити, що губернатору Бєлгородської області ставитимуть питання: "Що потрібно зробити, аби обстріли Бєлгородщини припинилися?". Однак тепер це чітко демонструє, де перебуває російська самовпевненість, як і вся Росія.

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