Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что его Россию хотели атаковать беспилотники НАТО. Более того, это якобы было до 24 февраля.

Его заявление процитировали российские СМИ, передает 24 канал. Губернатор говорит, мол, сейчас все больше обострилось.

Кстати "Должны замерзнуть и сгнить": в российской Госдуме заговорили о "святой ненависти" к Украине

Беспилотники НАТО неоднократно пытались пересечь государственную границу в регионе, причем еще до 24 февраля,

– сказал Ведерников.

Кстати, российские пропагандисты распространяют фейк о том, что ВСУ хотят захватить Белгород. Сообщается, что в регионе начали строить оборонительные сооружения. Однако в Институте войны объяснили, что Кремль может готовить провокации под "чужим флагом" в Белгороде.

Новые заявления российской пропаганды

Вицеспикер Госдумы Борис Чернышев в эфире пропагандистского телевидения выдал циничное заявление. Он сказал, что массированные ракетные удары по энергетике Украины – это, мол, "проявление святой ненависти". Украинцам Чернышев пожелал "замерзнуть и сгнить".

Пропагандисты нашли чем подкрепить свою ложь – они пригласили в студию "карманных экстрасенсов" . Те, по методике, начали прогнозировать "распад Украины". Мол, наша страна "проигрывает войну, потеряет свой суверенитет, а Запад развалится".

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