И здесь ищут Украину: на губернатора Мурманской области напал россиянин с фамилией Биданов

Российские пропагандисты во всех бедах пытаются найти "украинский след". На этот раз россияне пытаются обвинить наше государство в том, что 4 апреля с ножом напали на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Россияне утверждают, что нападение совершил мужчина, по фамилии Биданов. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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На губернатора Мурманской области напали с ножом

Мурманские СМИ сообщили о нападении на губернатора региона. По предварительной информации, неизвестный ударил Андрея Чибиса ножом в живот после встречи с жителями населенного пункта Апатиты в доме культуры "Строитель".

По данным пропагандистов, Чибис госпитализирован в Апатитско-Кировскую больницу. Россиянин находился в операционной, где им занимались врачи.



На губернатора Мурманской области Чибиса напали с ножом / Фото из российских телеграм-каналов

Россияне также отмечают, что после нападения губернатор Чибис сам дошел до машины, ведь он был в сознании. Чиновника доставили в больницу с ножевым ранением, сейчас его оперируют.

Главный врач Апатитско-Кировской центральной медицинской больницы сообщил, что губернатор Мурманской области Андрей Чибис находится в тяжелом состоянии. По словам медика, аорта не была задета, жизни чиновника сейчас ничего не угрожает.

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Российские пропагандисты также отметили, что в конце концов нападавший был задержан. По данным росСМИ, мужчину ранили в ногу.

Далее стало известно, что 42-летнего нападающего зовут – Александр Биданов. По информации пропагандистов, как утверждал мужчина, ударить ножом чиновника ему "сказал голос в голове".

Российские правоохранители отметили, что никаких требований во время нападения Биданов не высказывал, мотивы преступника пока неизвестны.



Нападавшего на губернатора Мурманской области звали Александр Биданов / Фото из российских телеграм-каналов

В то же время некоторые российские СМИ, пишут, что Биданов, который нырнул ножом губернатора Чибиса, якобы принимает серьезные препараты из-за сильной боли в спине. Как утверждают пропагандисты, несколько препаратов мужчина принял перед выходом из дома в этот день вечером.

Ранее, по словам родственников, Биданов не имел признаков психических расстройств, голосов он не слышал, на учете не состоял. Что произошло с нападением, родственники не понимают.

Стоит отметить, что и в этом нападении россияне поспешили найти "украинский след". Так, депутат Государственной думы Федерального собрания России Леонид Слуцкий в пропагандистском духе отметил, что, мол, "подобными методами действуют украинские неонацисты", не подкрепляя свои слова никакими доказательствами.