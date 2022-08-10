Только делают вид сумасшедших, – Гудков предположил, планирует ли россия взорвать ЗАЭС

российские войска решили шантажировать весь мир тем, что они заминировали Запорожскую АЭС, и готовы ее в любой момент взорвать.

Они не глупы, это осознанная линия поведения. Прокомментировал угрозы в эфире 24 канала российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

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Он отметил, что они из себя разве делают вид сумасшедших, которыми на самом деле не совсем являются.

Они, конечно, сумасшедшие, но до конкретного предела, а дальше уже идет притворство сумасшедших,

– добавил Геннадий Гудков.

"Это осознанная тактика. Они поставили себе сверхзадачу – заставить Украину сесть за стол переговоров. Вместе с Западными союзниками. Как это сделать, если не садятся? Вот они заменяли Запорожскую АЭС", – добавил российский оппозиционный политик.

Он напомнил, что она самая большая в Европе и раз в 4 больше, чем Чернобыль. Если она взорвется, то уничтожается целый юг россии, включая геленджицкий дворец путина. Далее облако идет в Турцию, а также ложится на половину Европы, начиная с Румынии и Болгарии.

"Есть вопрос, на который нет ответа: а как Запад отреагирует, если эти сумасшедшие все же подорвут Запорожскую АЭС? Это будет считаться нападением? Применение ядерного оружия? Будет ответ или нет?", – отметил Геннадий Гудков.

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