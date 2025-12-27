Россияне заявляют об оккупации Гуляйполя: в ВСУ рассказали, что на самом деле происходит в городе

Российские пропагандисты заявили о якобы захвате Гуляйполя в Запорожской области. Однако утверждения врага не соответствуют действительности: сейчас в городе продолжаются тяжелые бои.

Об этом в комментарии 24 Канала сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин.

Оккупировали ли россияне Гуляйполе?

Владислав Волошин объяснил, что ситуация в Гуляйполе действительно сложная: часть населенного пункта находится под контролем российских войск.

Сейчас российские войска активно проводят штурмовые действия и пытаются завести группы закрепления.

Кроме того, противник имеет значительное преимущество и в живой силе, и в вооружении: он активно использует дроны-камикадзе и артиллерию, наносит авиационные удары КАБами и НАРами, пытаясь уничтожить наши позиции и вытеснить украинские подразделения из населенного пункта,

– добавил военный.

По словам Волошина, в течение суток 27 декабря враг почти два десятка раз штурмовал украинские позиции в городе, а прямо сейчас на улицах и дальше идут ожесточенные бои.

В то же время немалую часть Гуляйполя продолжают удерживать Силы обороны Украины.

Наши подразделения находятся на позициях, проводят оборонительные действия, наносят контрудары, ведут поисково-ударные действия по уничтожению вражеских штурмовых групп, нанося противнику ощутимые потери,

– отметил представитель Сил обороны Юга.

В течение дня россияне в Гуляйполе уже потеряли более трех сотен личного состава, а также шесть десятков единиц техники и вооружения.

Владислав Волошин подчеркнул, что россияне не имеют полного контроля над городом. По его словам, заявления Путина и доклады Герасимова о "взятии" Гуляйполя и Степногорска напоминают ситуацию с Купянском, который они "захватывали" уже несколько раз. Как отметил военный, поспешность таких "блицкригов" объясняется предстоящей встречей президентов Украины и США, которая должна состояться в ближайшее время.

Что происходит в Запорожье?