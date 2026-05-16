Имеем удачные действия, – в ВСУ сообщили, где на Запорожье удалось перехватить инициативу

На юге российская армия пытается обойти и окружить Гуляйполе. В то же время на участке возле Степногорска противник применяет инфильтрационные группы, однако украинские подразделения перехватили тактическую инициативу.

Спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин объяснил 24 каналу, что Силы обороны уничтожают вражеские огневые средства и постепенно отбивают территорию.

Смотрите также: Россия использует новую тактику воздушного удара по Украине, – СМИ

Почему российские войска давят возле Гуляйполя?

Сейчас на юге происходит больше всего боевых столкновений и штурмов, особенно на юго-запад от Гуляйполя, вблизи населенных пунктов Железнодорожное и Чаривне. Так за минувшие сутки там зафиксировали около 30 боевых столкновений. Противник пытается двигаться в Запорожье.

Также продолжаются боевые столкновения и в самом Гуляйполе, враг пытается огнем вытеснить украинских защитников с нескольких позиций.

Налаживаем, как можем, логистику с этими позициями. По направлению, которое враг также считает одним из основных, это участок фронта у Степногорска. Там есть населенный пункт Приморское, где противник стремится подходить не штурмовыми группами, а диверсионными,

– объяснил Волошин.

Однако украинские подразделения перехватили инициативу у Степногорска и восстановили контроль над позициями контратаками. Удержание населенного пункта требует не только штурма, но и подведения групп закрепления, налаживания логистики и коммуникаций.

"Такие методические действия обеспечивают устойчивую оборону и возвращение контроля над территорией. Кроме того, необходимо уничтожить вражеские огневые средства, которые могут нанести удары по логистике и по штурмовым группам и группам закрепления", – сказал Волошин.

Обратите внимание! Аналитик Игорь Анохин из Института науки и международной безопасности отметил, что массированные бомбардировки Украины в 2026 году демонстрируют новую стратегию российских ударов. В этом году Кремль минимум 5 раз организовывал длительные серии атак. Первая такая кампания началась в конце марта с запуска ориентировочно тысячи дронов в течение суток, а в апреле противник провел непрерывную 32-часовую атаку.

Что еще известно о ситуации на фронте?

Командир бригады "Ахиллес" Юрий Федоренко сказал, что раньше Украина могла атаковать цели на глубину 50 – 200 километров преимущественно благодаря западному вооружению, но из-за высокой стоимости и нестабильных поставок СОУ ограничили их применение.

Сейчас отечественные дроны-камикадзе со средней дальностью позволяют нанести удар на такие расстояния более эффективно. В частности, в апреле бригада "Ахиллес" уничтожила 2 вертолета врага и 2 пилота в воронежской области на глубине более 100 километров от украинской границы.