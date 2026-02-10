Враг концентрирует усилия: военный раскрыл планы россиян возле Гуляйполя

Россияне пытаются продвигаться в районе Гуляйполя и Терноватого, чтобы обойти оборонительные сооружения вокруг Орехова. Ситуация сложная на трех направлениях, но украинские силы ведут активную оборону.

Военнослужащий Сил территориальной обороны ВСУ Александр Мусиенко объяснил 24 Каналу, что Запорожское направление является приоритетным для оккупантов из-за концентрации их войск.

Удается ли врагу создать плацдарм для наступления на Орехов?

Враг концентрирует усилия на трех направлениях – Степногорск, Орехов и Александровка, ситуация стабильно сложная, но несмотря на планы оккупантов, особенно на Ореховском направлении, линия обороны остается стабильной.

Что касается возможностей захода в тыл или флангового маневра – эти планы понятны и известны. Чтобы не допустить продвижения их действия принимаются, в том числе в пределах активной обороны, и пример населенного пункта Терноватое это демонстрирует,

– сказал Мусиенко.

Это действия в активной обороне для уничтожения вражеских пехотных групп, которые пытаются просочиться, препятствовать украинским подразделениям и создать себе позиции для дальнейшего усиления наступления и формирования плацдарма.

"Именно поэтому наносятся удары – в частности, за минувшие сутки была обнаружена позиция российских БпЛАшников "Рубикон", по ней наносились удары и не только по ней. Цель – не дать врагу реализовать эти планы", – объяснил Мусиенко.

Обратите внимание! Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко также сообщил, что для врага пока приоритетным остается Запорожское направление. В начале прошлой недели противник перебрасывал силы на Гуляйпольский отрезок.

Что еще известно о ситуации возле Гуляйполя?

Российские войска сосредотачивают живую силу и технику на Запорожском направлении, наращивая ресурсы на нескольких участках фронта.