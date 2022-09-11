Гуманитарная катастрофа на оккупированной Херсонской области: прогноз, к чему готовиться зимой

Успехи ВСУ распространяются не только на Харьковщину, но и на Юге есть успехи. Это очень важно, ведь люди в оккупации в крайне сложной гуманитарной ситуации и нередко оккупанты прибегают к пыткам.

Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. Он также отметил, что россияне постоянно терроризируют местное население и используют его как живой щит.

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По словам активиста, многие местные хотели уехать, сначала через Старосельцы, но оккупанты расстреляли 5 авто. Поэтому впоследствии украинцы начали эвакуироваться через Васильевку или Крым.

Правда, значительная часть местных все-таки успела выехать из оккупации, в городках на линии фронта очень мало людей – нет света,

– отмечает Владимир Молчанов.

"Во многих городах и поселках на Херсонщине крайне сложная гуманитарная ситуация – оккупанты не привозят ни продуктов, ни рублей", – добавляет Молчанов.

Он также отмечает, что тяжелая ситуация была и в Высокополье, ведь до освобождения городка, почти еженедельно появлялась информация о расстрелах мирного населения или свидетельстве о пытках.

Что известно о деоккупации Херсонщины: смотрите видео

Оккупанты бегут куда глаза глядят от ВСУ