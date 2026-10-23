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24 Канал Главные новости Гуманитарная миссия в Олешках: в Генштабе сделали заявление
23 октября, 20:31
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Обновлено - 20:40, 23 октября

Гуманитарная миссия в Олешках: в Генштабе сделали заявление

Даниил Жоров

Силы обороны подтвердили выполнение решений относительно гуманитарной миссии в оккупированных Олешках. Военные получат распоряжение об обеспечении гуманитарного доступа к жителям города и сел.

Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщил в своих соцсетях

Что сказали в Генштабе? 

Военное командование отметило, что украинские подразделения обеспечат исполнение решений Верховного главнокомандующего в установленном порядке. В Генштабе подчеркнули, что украинские защитники уже неоднократно осуществляли подобные задачи в этом направлении. 

Наши подразделения регулярно доставляли гуманитарные грузы жителям Олешек и окрестных сел с помощью беспилотников, 
– подчеркнули в Генштабе. 

Они сказали, что рассчитывают на доступ к помощи гражданским будет гарантирован. 

Ранее о трех ключевых шагах для эвакуации и оказания помощи гражданскому населению рассказал омбудсман Дмитрий Лубинец. По его словам, речь идет о необходимости обеспечить режим тишины, доставку гуманитарного груза в город, а также свободное передвижение гражданских.

Связанные темы:

Война России с Украиной
Оккупированные территории Херсонская область Гуманитарные коридоры
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