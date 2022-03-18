Гуманитарные коридоры на Сумщине наконец-то работают: гуманитарный конвой ООН встретили
Источник:телеграм Дмитрия Живицкого
Открытия гуманитарных коридоров на Сумщине ждали долго. И вот 18 марта они наконец-то заработали.
Об открытии гуманитарных коридоров рассказал глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
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Гуманитарные коридоры на Сумщине наконец-то работают
По его словам, двое суток ожидания подтверждения и все получилось – коридоры наконец работают.
Сегодня все удалось, гуманитарные коридоры в Сумской области работают, гуманитарный конвой ООН встретили!
– сообщил Живицкий.
Он также поблагодарил Президента Украины, Ирину Верещук, Офис Президента и команду военной администрации.
Гуманитарные коридоры в Сумской области заработали / Фото с телеграма Живицкого
Гуманитарный конвой ООН встретили / Фото с телеграма Живицкого
Эвакуация в Сумской области
Утром 18 марта из Лохвицы в Сумы выехало 36 автобусов для эвакуации людей. Из города Сумы уже выехали колонны людей на личном транспорте, а затем будут отправлены автобусы для вывоза людей.
Сейчас в Сумской области продолжается эвакуация мирного населения. По состоянию на 10:00 выехали 559 человек.
Напомним, в эвакуационные автобусы садятся женщины, дети, пожилые люди и люди с инвалидностью. Мужчин, кроме как за рулем легковых автомобилей, быть не может.
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