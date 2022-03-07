Гуманитарный груз к заблокированному россиянами Мариуполю пока не прибыл

В оккупированный россиянами Мариуполь отправили гуманитарный груз. Однако, пока он не прибыл.

Груз ночью остановился в городке Запорожской области. Об этом сообщила начальник управления информационной деятельности Донецкой областной государственной администрации Татьяна Игнатченко-Тюрина.

Обратите внимание Продолжаются тяжелые бои, украинские защитники отбиваются – полк Азов о ситуации в Мариуполе

Водители отказались ехать дальше

Она подчеркнула, что на ночь ехать опасно. Несколько водителей отказались ехать дальше, потому им срочно ищут замену.

Как только будет подтверждение режима тишины, колонна отправится в Мариуполь,

– подчеркнула она.

Игнатченко объяснила, что, вероятнее всего, россияне будут пытаться создать картинку "бегства мирных жителей от украинских карателей в Россию" и выглядеть "миротворцем".

Заметим, что оккупанты не дают возможности эвакуировать мирное население из Мариуполя. Россияне перегруппировываются и начинают обстреливать украинцев. Враги сделали из города фактически блокадный Ленинград.

Полный текст публикации:

07 марта, 09:24. Гуманитарный груз в заблокированный россиянами Мариуполь пока не прибыл: вчера ночью остановился в небольшом городке в Запорожской области.

На ночь ехать опасно. Несколько водителей вообще отказываются ехать дальше – им срочно ищут замену и, как только будет подтверждение режима тишины, колонна отправится в Мариуполь. Тем временем Россия разгоняет фейки и перетапливает мозг своих граждан в вату.

Я вчера писала о том, что они, скорее всего, постараются сделать картинку "бегства мирных жителей от украинских карателей в Россию". Сегодня получила еще одно подтверждение, что это так: знакомому написала сестра из подмосковья, что азовцы якобы "заминировали школы".

8 лет думали, как бы это сделать такую ​​дурость. У меня нет логических объяснений, почему россияне в это верят. Но факт остается фактом: Россия будет всеми силами пытаться выглядеть миротворцем (возможно, рассчитывая привлечь силы их квазибезопасного образования).

Она, Россия, взяла в заложники полумиллионный город. Она будет делать картинку для своего ТВ. Держись, Город! Город-герой русско-украинской войны.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!