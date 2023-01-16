Украина передала России список с тяжелоранеными воинами
Источник:Укринформ
В рамках гуманитарного коридора Украина стремится вернуть тяжелораненых военных. Наше государство уже передало соответствующий список России.
В списке раненых украинских воинов, переданном России для репарации, насчитывается 800 имен. Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец, пишет 24 Канал.
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В списке на репатриацию 800 украинских воинов
Как отметил Лубинец, согласно статье 110 Женевской конвенции, тяжелораненые отдаются другой стороне без всяких условий и проводится не обмен ранеными, а репатриация.
В списке раненых украинских военных, переданном России для этой репатриации, насчитывается 800 имен. Также там указано, что госпитализация может происходить в нейтральную страну, согласованную держащей в плену страну, и государство, к которому военнослужащие принадлежат. Мы объяснили это российской стороне,
– подчеркнул Уполномоченный ВРУ по правам человека.
В то же время Лубинец отметил, что пока не может сказать, что в России согласились и начинают выполнять требования. Впрочем, в государстве-агрессоре признали, что это действительно есть в Женевской конвенции.
По словам омбудсмена, Турция уже подтвердила, что готова забирать украинских раненых воинов, лечить и возвращать их домой. Предстоят телефонные разговоры Эрдогана с Владимиром Зеленским и Путиным.
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Кратко, что нужно знать о гуманитарном коридоре
- 11 января Дмитрий Лубинец в Анкаре провел переговоры с российским омбудсменом Москальковой.
- На встрече обсудили широкий спектр гуманитарных проблем и кейсов, связанных с предоставлением правозащитной помощи гражданам обеих стран. В том числе подняли вопрос возвращения украинских защитников и защитниц.
- К переговорам также присоединился омбудсмен Турции Шереф Малкоч.
- Лубинец констатировал, что гуманитарный коридор должен касаться всех граждан, а не только военных. Речь идет о возвращении детей, взрослых, военнопленных, а также о восстановлении их документов и прочее.
- Отметим, что идею создания коридора омбудсмены задекларировали публично. Если это удастся устроить, домой смогут вернуться тысячи гражданских и военных.