Мы вычищаем территории, чтобы сдвинуть линию фронта – Гуменюк о ситуации на Юге

Ситуация на Юге остается сложной, однако ВСУ держит огневой контроль. Украинские защитники "зачищают" освобожденные территории, чтобы двигаться вперед.

Об этом в эфире телемарафона рассказала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк. В то же время в Херсонской области, по ее словам, ситуация несколько непонятна.

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Текущая ситуация на Юге страны

Пресс-секретарь отметила, что сейчас силы украинских военных на Юге страны направлены на то, чтобы "вычистить" освобожденные территории. Это поможет в будущем сдвинуть линию фронта в пользу ВСУ.

В то же время враги бодрствуют. Они пытаются наносить удары авиацией по позициям Вооруженных Сил, однако украинские защитники сбивают технику противника.

В ночь на 5 ноября на Юге ВСУ уничтожили:

2 вражеских вертолета;

6 дронов, летевших по Николаевщине;

2 дрона в Винницкой области.

По словам Гуменюк, оккупанты продолжают держать под огневым террором населенные пункты, которые недавно были освобождены украинскими защитниками. Ночью противники обстреляли из зенитно-ракетных систем С-300 поселка Высокополье и Трифоновку. Никопольский район также под постоянными обстрелами.

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На Херсонщине ситуация "странная"

Наталья Гуменюк считает, что оккупанты сами не до конца понимают, что они делают. Захватчики активно окапываются и одновременно проводят эвакуацию войск.

Оккупанты взорвали портовые буксиры, чем спровоцировали утечку. Поэтому заповедная зона дельты Дуная загрязнена несколькими тоннами горючего.

Следует заметить, что россияне уничтожают все попадающиеся на их пути плавсредства. Вероятно, они не хотят, чтобы те, кто остался на правом берегу Днепра, могли воспользоваться ими.

Военное руководство и элитные подразделения россияне переместили на левый берег. В то же время остальные захватчики оставили "стоять насмерть" без возможности отступить.

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Захватчики воруют и вывозят ценные вещи из Херсона

Херсонский активист Владимир Молчанов рассказал 24 каналу, что оккупанты активно мародерят на временно оккупированной территории. В течение "эвакуации" россияне пытались вывезти чуть ли не все, что видели.

Что враги вывезли с собой на другой берег:

медицинское оборудование, в том числе новейшие радиологические приборы онкодиспансеров и кардиологическое оборудование;

ноутбуки из школ;

розетки;

кресла;

все содержимое и устаревшее оборудование из Телерадиоцентра;

автотранспорт "Общественного" телевидения Херсона;

ограбили художественный и краеведческий музеи;

памятники русским деятелям;

банкоматы и терминалы из Херсона;

холодильники;

запасы горючего и запасы продовольствия;

кости Потёмкина.

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