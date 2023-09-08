Используют географию: Гуменюк рассказала о новой станции запуска "Шахедов" в Черном море

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что россияне пытаются внедрить новую тактику обстрелов Юга Украины. Также она прокомментировала состояние производства россиянами "Шахедов".

В ОК "Юг" полагают, что Россия уже начала производить дроны сама. Об этом Наталья Гуменюк сказала в эфире телемарафона.

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Почему участились обстрелы дронами

Совершенно очевидно, что у них уже налажена хотя бы какая-то часть производства.

– подчеркнула она.

Россияне хвастаются своей маркировкой на окрылках, а это специфические буквы русского алфавита, которых нет в алфавитах других славянских языков. Это указывает на собственное производство "Шахедов" Россией и именно это может быть причиной интенсификации ударов по Югу в последнее время.

Другая причина – активность грузовых воздушных бортов по направлению Тегеран – Москва и Тегеран – Симферополь. Ими могут перевозить дроны из Ирана.

Из Азовского моря в Черное

По словам Наталии Гуменюк, россияне развернули еще одну станцию или лагерь, где они могут себе позволить разместить пусковые установки. И эта станция – в Крыму. С мыса Чауда на юге Феодосийского залива беспилотники запускали уже не раз, хотя раньше в сообщениях Воздушных сил фигурировал Приморско-Ахтарск на Азовском море. И на то есть причины.

Есть необходимость, чтобы движение дронов было короче, чем с восточного побережья Азовского моря, потому что они выискивают новую тактику, как обойти систему ПВО,

– объяснила Гуменюк.

Дроны направляют над акваторией Черного моря, чтобы максимально скрыть их движение, маршрут, звук. Фактически россияне используют особенности географии Украины, чтобы обстреливать наше государство. Это им не сойдет с рук.

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Воздушные силы – о пусках "Шахедов"

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат также прокомментировал изменения в тактике россиян.