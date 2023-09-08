Используют географию: Гуменюк рассказала о новой станции запуска "Шахедов" в Черном море
Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что россияне пытаются внедрить новую тактику обстрелов Юга Украины. Также она прокомментировала состояние производства россиянами "Шахедов".
В ОК "Юг" полагают, что Россия уже начала производить дроны сама. Об этом Наталья Гуменюк сказала в эфире телемарафона.
Смотрите также ВСУ повредили основные мосты на Юге, – Гуменюк
Почему участились обстрелы дронами
Совершенно очевидно, что у них уже налажена хотя бы какая-то часть производства.
– подчеркнула она.
Россияне хвастаются своей маркировкой на окрылках, а это специфические буквы русского алфавита, которых нет в алфавитах других славянских языков. Это указывает на собственное производство "Шахедов" Россией и именно это может быть причиной интенсификации ударов по Югу в последнее время.
Другая причина – активность грузовых воздушных бортов по направлению Тегеран – Москва и Тегеран – Симферополь. Ими могут перевозить дроны из Ирана.
Из Азовского моря в Черное
По словам Наталии Гуменюк, россияне развернули еще одну станцию или лагерь, где они могут себе позволить разместить пусковые установки. И эта станция – в Крыму. С мыса Чауда на юге Феодосийского залива беспилотники запускали уже не раз, хотя раньше в сообщениях Воздушных сил фигурировал Приморско-Ахтарск на Азовском море. И на то есть причины.
Есть необходимость, чтобы движение дронов было короче, чем с восточного побережья Азовского моря, потому что они выискивают новую тактику, как обойти систему ПВО,
– объяснила Гуменюк.
Дроны направляют над акваторией Черного моря, чтобы максимально скрыть их движение, маршрут, звук. Фактически россияне используют особенности географии Украины, чтобы обстреливать наше государство. Это им не сойдет с рук.
Смотрите также Будут не только ракетами: в Воздушных силах спрогнозировали возможные сценарии на осень
Воздушные силы – о пусках "Шахедов"
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат также прокомментировал изменения в тактике россиян.
- В последнее время запускают дроны из Курской и Брянской областей, Приморско-Ахтарска на Азовском море, мыса Чауда в оккупированном Крыму.
- Оккупанты меняют места пусков, а также запускают БПЛА издалека: боятся, что дроны быстро собьют, если те будут лететь близко к подконтрольной Украине территории.
- Пусковые установки "Шахедов" – это контейнер, который может устанавливаться на фуре и перемещаться. Поскольку радиус полета беспилотника велик, как и запас хода, это позволяет увеличивать географию пусков.
- Дроны дешевле ракет, поэтому Россия сосредоточится именно на БПЛА. Однако пока не производит их полноценно, скорее собирает и ставит свою маркировку.
- Количество "Шахедов", которые сможет производить Россия, не будет безграничным – это зависит от комплектующих, потому что двигатели и системы GPS не российские.