Оккупанты в Крыму еще долго будут чувствовать сезон "хлопка", – Гуменюк

Во временно оккупированном Крыму для российских военных начался сезон "хлопка". Силы обороны обещают не дать врагу спокойно дышать ни в одной точке Крымского полуострова.

Об этом в эфире телемарафона заявила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк, пишет 24 Канал. Она подчеркнула, что после того, как агрессор уйдет из Крыма, Силы обороны не позволят ему вернуться.

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У оккупантов много разветвлений в Крыму

Гуменюк констатировала, что сезон "хлопка" уже начат и добавила, что украинские войска не будут "убаюкивать" оккупантов.

Им не будет покоя ни в одной точке временно оккупированного Крыма, потому что мы очень серьезно настроены вернуть наши территории и вернуться к границам 1991 года.

– сказала спикер.

Она добавила, что российские военные еще будут ощущать сезон "хлопка" в некоторых местах и точках. "Это однозначно, потому что у них очень много разветвлений на Крымском полуострове, в том числе военных объектов", – заявила Гуменюк.

Пресс-секретарь подчеркнула, что Украина работает только по военным объектам врага.

Россияне будут пытаться укреплять рубежи обороны

Кроме того, Гуменюк прокомментировала траншеи на крымских пляжах и строительство фортификационных сооружений. Как говорит спикер, из-за того, что в Крыму начат сезон "хлопка", оккупанты "не скапливаются и пытаются не концентрировать свои силы на определенных участках".

Те окопы, которыми они наигрались в песочек на пляжах, поняли, что курортный сезон для них уже свернут. Им нужно паковать и вывозить вещи. Этим они и занимаются,

– констатировала Гуменюк.

Она добавила, что оккупанты будут пытаться укреплять рубежи обороны, ведь этого требует военный труд.

"Но насколько они укреплены – это определенный предел, дальше уже не может быть. Дальше нужно ждать, когда им разрешат перейти на более глубокий рубеж обороны", – резюмировала Гуменюк.

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