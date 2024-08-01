По всему миру, и в Африке: ГУР анонсировало новые операции по уничтожению российских бойцов

Украинская разведка анонсирует серию новых операций против российских наемников, которые будут разворачиваться по всему миру. В частности, речь идет об Африке.

Андрей Юсов, спикер Главного управления разведки Минобороны, в эфире телемарафона сообщил о подготовке новых мероприятий, направленных на снижение боевого потенциала государства-агрессора. По его словам, профессиональные и патриотические силы уже работают над соответствующими операциями, – информирует 24 Канал.

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ГУР анонсирует новые операции против России

Юсов отметил, что некоторые из этих операций уже успешно реализованы, но пока не получили широкого освещения в СМИ. В то же время другие мероприятия еще находятся на стадии планирования.

Я могу поделиться информацией, что так, операции будут. По имеющейся информации, профессиональные, патриотические люди готовят следующие мероприятия по уменьшению возможностей государства-агрессора и в Африке, и в других уголках земного шара.

Ранее издание Kyiv Post демонстрировало видео, на котором спецподразделение ГУР "Химик" совместно с сирийской оппозицией атакует позиции российских наемников.

Также были опубликованы фото с повстанцами-туарегами в Мали, которые отметили свою победу над боевиками Группы Вагнера украинским флагом.

По словам Юсова, удар по российской базе в Сирии, который произошел после встречи Путина с Асадом, также может быть связан с деятельностью украинской разведки, хотя официального подтверждения этого нет.

Но факт остается фактом – кто-то таки атаковал эту российскую базу в Сирии, есть соответствующие последствия и поражения.

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Представитель ГУР акцентировал, что украинская разведка продолжает активно работать над снижением военной мощи России не только на территории Украины, но и за ее пределами, используя для этого все возможные средства и методы.