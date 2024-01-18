Беспилотники ГУР атаковали нефтебазу в Санкт-Петербурге: есть попадания, – источники

Ночью 18 января беспилотники атаковали российскую нефтебазу в Санкт-Петербурге. Есть попадания по вражеским целям.

Источники 24 Канала сообщили, что это операция ГУР. Кстати, для атаки применили современные украинские средства.

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Что известно об успешной атаке ГУР

Источники отметили, что в эту ночь украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Ленинградской области России. Это спецоперация Главного управления разведки Минобороны Украины.

Для атаки по вражескому объекту применили современные украинские средства. Сбор данных продолжается. Впрочем, уже подтверждены попадания по целям.

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Эта ночь для россиян была очень тревожной