ГУР осуществило киберудар по российской инфраструктуре: под атакой был "Лукойл" и органы власти

6 сентября 2024, 11:29
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Автор: Полина Буянова

Киберспециалисты ГУР МОУ совместно с ВО Team 4 сентября осуществили атаку на сетевую инфраструктуру России. Под киберудар в частности попал "Лукойл", "Банк России" и органы российской власти.

В общем киберспециалисты уничтожили 18 серверов без возможности восстановления. Также была поражена инфраструктура ООО "Антенна", которая предоставляет услуги значительному количеству органов российской власти и коммерческим предприятиям, связанным с ведением войны против Украины. Об этом сообщили источники 24 Канала в ГУР.

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Какая инфраструктура попала под киберудар

В Главном управлении разведки рассказали, что в частности были затерты конфигурации на 598 сетевых коммутаторах (D-Link, Mikrotik, Ubiquti WiFi) главного провайдера и 389 устройств у суб-провайдера, которые предоставляли доступы к всемирной сети клиентам компаний.

В результате атаки удалось скачать базы всех клиентов провайдера с ФИО, телефонами, адресами и паспортными данными.

Кибератака остановила предоставление услуги интернет и цифрового телевидения в Ивановской области России для более 13 тысяч пользователей.

Речь идет в частности о:

  • ООО Спецсервис Поликор (выполняет государственный оборонный заказ)
  • РЭО ГИБДД МО МВД России
  • ООО Теплосетевая компания
  • ОЛРР УМВД
  • горгаз
  • Рыбнадзор
  • Государственное предприятие Кинешемская городская электросеть
  • УГХ Администрация
  • заправки Лукоил
  • ООО СвязьПроектСтрой
  • РОСИНКАС Банка России
  • МО МВД России "Кинешемский"
  • ООО Регион-Авто
  • ООО Груз Сервис
  • Администрация ГО Кинешма
  • Администрация Городская Дума
  • Председатель Контрольной Счетной Комиссии
  • Единая Россия
  • Общественная Приемная Единой России
  • ЖД вокзал
  • Тепловые сети
  • МУП Водоканал
  • ИП Козлов Д.В Электронный город
  • ООО Регионинфросистема – Иваново
  • ООО Иваново СДЕК
  • Управление ФСБ
  • ООО ПрофГаз

В ГУР осуществили киберудар по российской инфраструктуре / Фото: Главное управление разведки

ГУР МОУ продолжает процесс системного демонтажа сетевой инфраструктуры государства-агрессора. Ожидайте новостей, пока в России еще существует связь со Всемирной сетью,
– отметил собеседник 24 Канала в разведке.

К слову, киберспециалисты Главного управления разведки не впервые атакуют российскую сетевую инфраструктуру. В частности 24 августа, в День Независимости, ГУР атаковало российских провайдеров, топ-сервисы и заблокировало десятки ресурсов промышленных объектов России.