ГУР осуществило киберудар по российской инфраструктуре: под атакой был "Лукойл" и органы власти

Киберспециалисты ГУР МОУ совместно с ВО Team 4 сентября осуществили атаку на сетевую инфраструктуру России. Под киберудар в частности попал "Лукойл", "Банк России" и органы российской власти.

В общем киберспециалисты уничтожили 18 серверов без возможности восстановления. Также была поражена инфраструктура ООО "Антенна", которая предоставляет услуги значительному количеству органов российской власти и коммерческим предприятиям, связанным с ведением войны против Украины. Об этом сообщили источники 24 Канала в ГУР.

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Какая инфраструктура попала под киберудар

В Главном управлении разведки рассказали, что в частности были затерты конфигурации на 598 сетевых коммутаторах (D-Link, Mikrotik, Ubiquti WiFi) главного провайдера и 389 устройств у суб-провайдера, которые предоставляли доступы к всемирной сети клиентам компаний.

В результате атаки удалось скачать базы всех клиентов провайдера с ФИО, телефонами, адресами и паспортными данными.

Кибератака остановила предоставление услуги интернет и цифрового телевидения в Ивановской области России для более 13 тысяч пользователей.



Речь идет в частности о:

ООО Спецсервис Поликор (выполняет государственный оборонный заказ)

РЭО ГИБДД МО МВД России

ООО Теплосетевая компания

ОЛРР УМВД

горгаз

Рыбнадзор

Государственное предприятие Кинешемская городская электросеть

УГХ Администрация

заправки Лукоил

ООО СвязьПроектСтрой

РОСИНКАС Банка России

МО МВД России "Кинешемский"

ООО Регион-Авто

ООО Груз Сервис

Администрация ГО Кинешма

Администрация Городская Дума

Председатель Контрольной Счетной Комиссии

Единая Россия

Общественная Приемная Единой России

ЖД вокзал

Тепловые сети

МУП Водоканал

ИП Козлов Д.В Электронный город

ООО Регионинфросистема – Иваново

ООО Иваново СДЕК

Управление ФСБ

ООО ПрофГаз

В ГУР осуществили киберудар по российской инфраструктуре / Фото: Главное управление разведки

ГУР МОУ продолжает процесс системного демонтажа сетевой инфраструктуры государства-агрессора. Ожидайте новостей, пока в России еще существует связь со Всемирной сетью,

– отметил собеседник 24 Канала в разведке.

К слову, киберспециалисты Главного управления разведки не впервые атакуют российскую сетевую инфраструктуру. В частности 24 августа, в День Независимости, ГУР атаковало российских провайдеров, топ-сервисы и заблокировало десятки ресурсов промышленных объектов России.