ГУР атаковало завод по сборке "Шахедов" в Татарстане, есть значительные разрушения, – СМИ

Главное управление разведки 2 апреля атаковало вражеский завод в Татарстане. На этом предприятии оккупанты собирали "Шахеды".

Об этом сообщил ряд СМИ со ссылкой на источник в спецслужбах. В результате атаки есть значительные разрушения.

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Удар по заводу в Татарстане – операция ГУР

Так, целью атаки в Елабуге, что в Татарстане, за более 1000 километров от Украины, стал завод по сборке "Шахедов", которые оккупанты маркируют как "Герань-2". Очередную успешную операцию провело ГУР МО.

Собеседник издания отметил, что в результате удара есть значительные разрушения производственных мощностей.

Кстати, также СМИ со ссылкой на источники пишут, что вражеский завод атаковали дроны украинского производства.

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Что уже известно об этой атаке