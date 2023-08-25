Показали, что окопы в песочке нас не остановят, – Гуменюк о действиях ГУР в Крыму

Украинские разведчики эффектно высадились во временно оккупированном Крыму на День Независимости. Они успешно выполнили задание и эвакуировались с полуострова.

Об этом 24 Каналу рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк, заметив, что украинские военные достают оккупантов даже так далеко от линии фронта. А в конце концов, временно оккупированный Крым будет полностью освобожден от захватчиков.

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Окопы в песочке нас не остановят

Как отметила Гуменюк, эта спецоперация от ГУР и ВМСУ ясно демонстрирует российским оккупантам, что они будут вынуждены покинуть полуостров. Никакие укрепления не остановят украинских военных от освобождения Крыма.

Надо было им продемонстрировать, что окопы в песочке и укрепления нас не остановят. Месседж выполнен. Оккупанты все поняли и физически все почувствовали,

– заметила Гуменюк.

Логистические пути россиян во временно оккупированном Крыму регулярно находятся под серьезными ударами. В конце концов, все закончится освобождением полуострова от захватчиков.

Еще 23 августа украинские военные уничтожили российский комплекс С-400 "Триумф" во временно оккупированном Крыму. Это – болезненный удар по системе ПВО оккупантов, учитывая количество этих средств.

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Спецоперация ГУР и ВМСУ в Крыму: коротко