Разведчики уничтожают вражескую технику и бьют по скоплениям оккупантов на Запорожье: горячее видео

Разведчики продолжают уничтожать врага и давать ему достойный отпор на территории Запорожской области. Бойцы наносят противнику удары по скоплениям оккупантов с помощью дронов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Там также показали соответствующее видео "ювелирных сбросов" по врагу.

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Разведка уничтожает врага на Запорожье

Расчеты подразделений БпЛА активных действий ГУР МО Украины продолжают точные огневые атаки на российских оккупантов и их технику. Для этого украинские бойцы применяют дроны-драконы и маневренные FPV-дроны. В ГУР МО показали итоги недели боевой работы разведчиков на участках передовой в Запорожской области/

Разрушение вражеской военной техники, ювелирные сбросы по местам скопления оккупантов, а еще – добрый "дрон-дракон", который испепеляет московскую нечисть, их лахи и железяки в украинских лесополосах. Термическая обработка российских захватчиков продолжается,

– говорится в сообщении.

Боевая работа разведки в Запорожской области: смотрите видео

Напомним, по состоянию на 30 ноября 2024 года потери врага достигают более 740 тысяч бойцов, уничтожено большое количество техники. По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки было ликвидировано 1 740 российских оккупантов.