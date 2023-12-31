В России дали оценку ходу войны в Украине: чего больше всего боятся оккупанты

В Кремле дали оценки ходу событий в Украине. Их военно-политическое руководство России использует для планирования так называемой "спецоперации".

В разведке проинформировали эти оценки, а также объяснили, на что это указывает. Кроме того, в ГУР МО также указали на опасения окупантов.

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Как оккупанты оценивают ход войны в Украине

Как сообщили в ГУР, в Кремле особо подчеркивают сокращение финансовой помощи для Украины со стороны государств-партнеров. В то же время советники Владимира Путина придерживаются мнения, что Запад будет продолжать поддерживать Украину в 2024 году, а это якобы "недопустимо и опасно". Кроме того, в России заявляют, что сохранение Украиной выхода к Черному морю прозападного вектора развития – это угроза, которая в будущем может привести к гораздо большим проблемам.

Едва ли не самой большой опасностью в Кремле считают тотальное отвращение и пренебрежение к "русскому миру" и России в целом. Поэтому оккупанты уже думают над стратегией, как "привлечь" русскоязычное население.

В России считают критическим для себя переход русскоговорящих граждан Украины на родной язык. Общественный консенсус, возникший в Украине в результате полномасштабного российского вторжения, является источником глубокой фрустрации вождей в кремле. Чтобы снова "привлечь" бывших поклонников России среди украинцев, московские "стратеги" подчеркивают необходимость представить "образ будущего" для украинцев при разных сценариях "сво",

– сообщили в разведке.

В Кремле не уточняют, что именно имеют в виду, однако московские "эксперты" подчеркивают, что "решить проблему внутри Украины в пользу России можно лишь кардинальным изменением элит и силовыми чистками".

Говоря о ходе войны, в Кремле считают, что долгая так называемая "спецоперация" может привести к дестабилизации внутри самой России. Поэтому в ГУР МО предполагают, что в 2024 году государство-агрессор усилит репрессивную внутреннюю политику.

Россия готовит ИПСО против Украины

Российские захватчики готовят информационно-психологические операции против Украины. Как сообщил представитель ГУР МО Андрей Юсов, говорится не только об ИПСО на праздники, но в целом о целой кампании.

По словам Юсова, цель врага не изменилась – он стремится расшатать единство, демотивировать общество, расколоть и в конце концов сломить волю к сопротивлению. Кроме того, ИПСО нацелены и на страны Запада, чтобы ослабить проукраинскую коалицию, поддержку Украины в экономическом и военном планах.

В то же время в разведке преодолевали, что военно-политическое руководство сейчас активно работает для срыва планов врага и защиты украинских интересов.