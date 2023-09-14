Черный день для россиян продолжается: ГУР нанесло удар по патрульному кораблю "Сергей Котов"

Российскому флоту с каждым мгновением становится все ужаснее. Четверг, 14 сентября, выдался вообще черным днем для окупантов. В частности, стало известно, что ГУР нанес удар по патрульному кораблю "Сергей Котов".

Операцию подтвердил источник 24 Канала в ГУР МО. К слову, "Сергей Котов" – один из самых "младших" кораблей в военно-морском флоте России. На воду его впервые спустили в 2021 году.

Обратите внимание Фантастический успех ВСУ: воины поразили два российских патрульных корабля типа "Василий Быков"

Что ж, как говорится, удача повернулась к "Сергию Котову" другой стороной. Надеемся, ему хорошо досталось.

Кроме того, Михаил Федоров заинтриговал видео, как работает ГУР МО. Очевидно, на этих кадрах – черный день для "Сергея Котова".

Работает ГУР. Работают доноры United24. Работают украинские технологии. Работаем все на победу,

– написал министр.

Как работает ГУР МО: смотрите огненное видео

Что происходит с российским флотом

Российскому флоту наступает конец. Первая половина сентября стала для него очень тревожной. Сначала "хлопок" посетил временно оккупированный Крым. Там он повредила БДК "Минск", а также подводный ракетоноситель "Ростов-на-Дону". Оккупанты сделали абсурдное заявление, что все восстановят. В то же время кадры с места "хлопка" свидетельствуют о том, что эта миссия врага – невыполнима.

Михаил Подоляк – советник главы Офиса Президента – обратил внимание на определенный символизм ситуации.

"Я считаю, это достаточно символично: сначала "Москва", затем "Минск". Эти две столицы как раз являются столицами, которые приняли решение о геноцидном убийстве Украины. Уничтожение символов – это очень важно", – подчеркнул Подоляк.

Российские захватчики теряют контроль над Черным морем.

Также в четверг, 14 сентября, сообщили, что воины ВСУ поразили два российских патрульных корабля типа "Василий Быков". Кроме того, Россия потеряла еще один катер "Тунец".

Российские оккупанты уже понимают, что у них нет ни одного будущего на временно оккупированных территориях Украины. Воины ВСУ освободят все населенные пункты. Вместе с украинским флагом туда вернется безопасность для всех местных жителей.