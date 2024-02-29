Кто причастен к российской спецоперации "Майдан-3": в ГУР назвали имена

Кремль планирует в ближайшее время осуществить очередную дезинформационную кампанию против Украины. Разведка узнала детали планов Москвы по дестабилизации нашего государства изнутри, и людей, которые их реализуют.

Андрей Юсов отмечал, что у разведки есть списки лиц, которых Кремль может привлечь к распространению российских нарративов и влиянию на общественно-политическую ситуацию в Украине. По его словам, среди таких людей могут быть общественные и политические деятели, лидеры общественного мнения.

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Кто причастен к российской спецоперации

Представитель ГУР МО сообщил, что к кремлевской спецоперации "Майдан-3" тем или иным образом привлечены первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко, о чем уже ранее отмечалось.

В частности, причастны прокремлевский политик и кум Путина Виктор Медведчук, а также пророссийская журналистка, бывшая ведущая каналов Медведчука NewsOne, Первый независимый и UkrLive Диана Панченко.

Если мы говорим о Кириенко, то это персона, которая причастна к управлению, планирования этой спецоперации против Украины,

– объяснил Юсов.

По его словам, Медведчук также является весомой составляющей любых подобных операций, поскольку он остается для кремлевского режима ценным источником информации о политической ситуации в Украине и многих контактов.

В то же время Диана Панченко является "обычным медиаинструментом, пропагандисткой и предательницей". Как отметил представитель разведки, она так же используется, как и многие другие российские пропагандисты, но "ее фигуру здесь переоценивать не стоит".

Кремль будет продвигать нарративы через лидеров общественного мнения

Юсов в очередной раз отметил, что Россия будет пытаться продвигать нарративы пропагандистской кампании через лидеров общественного мнения как в Украине, так и за рубежом.

Кроме того, чиновник убежден, что Кремль попытается действовать не напрямую, а опосредованно, используя неосведомленность, доверие людей или их непреднамеренные намерения.

Сейчас разведке известна по крайней мере часть фамилий людей, к кому обращаются и будут обращаться россияне, но их конкретный перечень разведка не будет обнародовать.

Задача российских спецслужб, в том числе и в рамках этой спецоперации, конечно, поддерживать и развивать собственные агентурные возможности и собственную сеть. Или работать, если не напрямую через агентов, то через агентов влияния,

– подытожил представитель ГУР МО.

Юсов также отметил, что вопросом относительно кремлевской спецоперации занимаются контрразведывательные органы, а прежде всего – СБУ.

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