В ГУР очертили козыри режима Путина и то, с чем он сам не может справиться

Украина уже более двух лет противостоит полномасштабному российскому вторжению. Россия не планирует отказываться от своих захватнических планов, о чем недавно заявлял и сам Путин. И у его режима еще есть козыри.

В эфире канала "FreeДом" представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов очертил "козыри" режима Владимира Путина. Среди них – значительные запасы среди живой силы, которые Кремль может спокойно продолжить бросать в бой.

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Путин и козыри его кровавого режима

Недооценивать противника ни в коем случае не стоит. Следует понимать, что у путинского кровавого режима все еще есть козыри. Речь идет как о значительных запасах среди живой силы, так немало вооружения советского образца. Кроме того, Владимир Путин готов дальше вести свою агрессивную войну против Украины.

Не стоит забывать, что гонку вооружений начал именно глава Кремля. Правда, сейчас в России понимают, что самостоятельно справиться не могут. Именно поэтому Москва занимается поиском своих союзников.

Но в военном, так, большие запасы советского вооружения, большие запасы живой силы, которая используется как расходный материал, как "п***чное м*со", и главное – готовность убивать и вести агрессивную войну, немыслимую для XXI века, – это козыри кровавого режима Путина. Поэтому именно он начал и пробует развивать эту гонку вооружений...

– отметил Юсов.

Потери России в феврале впечатляют

В разведке Великобритании продолжают анализировать ситуацию на фронте. В ведомстве оценили потери врага в феврале 2024 года. Известно, что среднесуточное количество как ликвидированных, так и раненых захватчиков, превысило все предыдущие показатели.

Так, количество потерь среди оккупантов в прошлом месяце стало крупнейшим с начала полномасштабного вторжения. В британской разведке отметили, что это демонстрирует стремление России продолжать войну против Украины.

Разведка Великобритании отмечает, что в феврале 2024 года российское войско в среднем в сутки теряло 983 бойцов. Согласно отчету, рост среднесуточного показателя потерь врага почти наверняка свидетельствует о том, что Кремль предпочитает вести массированную войну на истощение.