Оккупанты заявили об "убийстве" сотен бойцов ВСУ: ГУР развенчало очередной фейк

Россияне заявляют, что убили большое количество украинских военных с помощью "вакуумной бомбы". В ГУР такие утверждения назвали полной чушью и очередным фейком.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, в интервью для CNN, опроверг российские заявления о значительных потерях украинских военных с помощью нанесения удара “вакуумной бомбой”. По его словам, информация, обнародованная российскими СМИ, является “абсолютной чушью и пропагандой”.

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В ГУР опровергли российский фейк

Заместитель начальника Генштаба вооруженных сил России Алексей Ким сообщил министру обороны страны-агрессора Сергею Шойгу, о якобы ликвидации до 300 бойцов ВСУ "в результате точного удара авиационным боеприпасом". Пропагандистские медиа в субботу распространили сообщение, что речь идет якобы о так называемой "вакуумной бомбе".

Где именно якобы был нанесен такой удар, российская сторона не уточняла. Впрочем, в Генштабе России заявили, что в результате удара по расположению украинских войск якобы погибли бойцы спецподразделения ГУР МО "Кракен".

Юсов заявил, что такие заявления пропагандистских СМИ являются "абсолютной чушью и пропагандой". Так же ложной он назвал российскую информацию об убийстве 1500 украинских военных, которое, как утверждали пропагандистские медиа, произошло 15 марта в Курской и Белгородской областях.

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