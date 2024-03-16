Оккупанты заявили об "убийстве" сотен бойцов ВСУ: ГУР развенчало очередной фейк
Источник:CNN
Россияне заявляют, что убили большое количество украинских военных с помощью "вакуумной бомбы". В ГУР такие утверждения назвали полной чушью и очередным фейком.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, в интервью для CNN, опроверг российские заявления о значительных потерях украинских военных с помощью нанесения удара “вакуумной бомбой”. По его словам, информация, обнародованная российскими СМИ, является “абсолютной чушью и пропагандой”.
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В ГУР опровергли российский фейк
Заместитель начальника Генштаба вооруженных сил России Алексей Ким сообщил министру обороны страны-агрессора Сергею Шойгу, о якобы ликвидации до 300 бойцов ВСУ "в результате точного удара авиационным боеприпасом". Пропагандистские медиа в субботу распространили сообщение, что речь идет якобы о так называемой "вакуумной бомбе".
Где именно якобы был нанесен такой удар, российская сторона не уточняла. Впрочем, в Генштабе России заявили, что в результате удара по расположению украинских войск якобы погибли бойцы спецподразделения ГУР МО "Кракен".
Юсов заявил, что такие заявления пропагандистских СМИ являются "абсолютной чушью и пропагандой". Так же ложной он назвал российскую информацию об убийстве 1500 украинских военных, которое, как утверждали пропагандистские медиа, произошло 15 марта в Курской и Белгородской областях.
Работает ГУР: последние новости
- Глава ГУР Кирилл Буданов Глава украинской разведки заметил, что российские добровольцы будут делать то, на что им хватит сил. Он также отметил, что события на территории Белгородщины и Курщины – внутригосударственные.
- В России 15 – 17 марта проходят так называемые "выборы" президента. Однако все не происходит так гладко, как планировали в Кремле. В частности, россияне фиксируют сбои в работе системы дистанционного электронного голосования на выборах. Сообщается, что сбои в работе электронного голосования в России стали следствием работы ГУР. В то же время пропагандистские СМИ пытаются оправдать ситуацию "большим наплывом желающих проголосовать".
- В разведке также сообщили, что на оккупированных Херсонщине и Запорожье россияне используют различные методы, чтобы заставить украинцев "голосовать" на псевдовыборах. Запугивание, подкуп и давление – как и на псевдореферендумах, основные инструменты, которые использует враг.