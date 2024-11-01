"Почему все не работает в день зарплаты": ГУР парализовало работу российских банков в Крыму

Киберспециалисты ГУР провели масштабную кибератаку на 4 российских банка. Успешная DDoS-атака продолжалась 24 часа, в результате чего была парализована работа систем дистанционного банковского обслуживания "Генбанка", "Русского национального коммерческого банка", "Банка Центр-Инвест" и "КредитУралБанка".

Без онлайн доступа к своим банковским счетам остались десятки тысяч россиян. Об этом стало известно 24 Каналу из своих источников в ГУР.

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"Почему все не работает в день зарплаты"

Российские банки подтвердили кибератаку.

Ее последствия стали неисправные мобильные приложения и невозможность проведения любых финансовых операций.

"Это самая большая DDoS-атака в истории нашего банка", – жалуются в одном из российских банков.

Российские банки сообщили о масштабной кибератаке / Фото источников 24 Канала

Банки получили шквал жалоб от населения.

Почему не работает онлайн-банк, почему не заходит в приложение, почему все не работает в день зарплаты,

– жалуются те.

Банки крупнейшую DDoS-атаку в своей истории назвали "неожиданным вызовом" и предупредили клиентов об отсутствии доступа ко всем системам онлайн-банкинга.

Россияне жалуются на кибератаку на банки / Фото источников 24 Канала