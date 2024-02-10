ГУР подтвердило использование россиянами Starlink на передовой, и это становится системным

Ранее волонтер Сергей Стерненко сообщил, что российские военные стали применять Starlink на оккупированных территориях. В Главном управлении разведки все же подтвердили информацию.

Еще 8 февраля представитель Главного управления разведки Андрей Юсов сообщил, что соответствующая информация проверяется. Впрочем, стало известно о подтверждении использования Starlink российскими захватчиками.

Смотрите также Позор, который будет иметь последствия, – Буданов раскритиковал суд ООН из-за решения по MH17

В ГУР подтвердили использование Starlink россиянами

Ранее в сети начали распространять информацию, что на русских военных на оккупированных территориях появились Starlink. Сообщалось, что их массово начали поставлять в Россию через Дубай с уже активированными аккаунтами.

Представитель ГУР МО Андрей Юсов все же подтвердил это.

Так, зафиксированы случаи использования российскими оккупантами данных устройств. Это начинает набирать системный характер,

– прокомментировал Юсов.