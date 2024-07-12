"Навели шухера", – Свитан о передаче ГУР информации от российского пилота бомбардировщика

После российского удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве, на чат-бот ГУР обратился один из российских летчиков 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии и передал им документы. Однако на самом деле это могла быть работа ГУР.

Такое мнение 24 Каналу высказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что теперь КГБ будет проводить проверки пилотов и их семей. Грифованные документы, которые получила украинская разведка, станут еще одной документацией преступления России против Украины.

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ГУР получило информацию

Летчик якобы передал грифованные документы своей дивизии ГУР. Однако, по словам Свитана, пилоты к ним доступа не имеют, только доступ к определенной секретной базе. Возможно это работа нашей разведки, специалистов сферы IT.

Они могли рассекретить всю грифованную российскую документацию,

– предположил полковник запаса ВСУ.

Свитан рассказал, что КГБ сейчас сразу сделает чистки и проверит весь состав пилотов. Они "перетрясут" все гаджеты, механизмы, проверят пилотов на детекторе лжи и будут расспрашивать их родственников.

Главное управление разведки "навело шухера" в такой подаче,

– подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Он добавил, что эта информация является очень важной, ведь она даст возможность украинским правоохранительным органам, а именно тем, кто занимается документацией преступлений российского террористического режима, как минимум – добавить подозреваемых, максимум – разрабатывать план их уничтожения.