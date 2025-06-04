ГУР "хакнуло" производителя стратегической авиации России: добыто 4,4 гигабайта данных

Киберспециалисты Главного управления разведки осуществили атаку на ресурсы конструкторского бюро "Туполев". Это ведущая российская компания по производству авиатехники.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на собственные источники в разведке.

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Что известно о кибератаке на производителя стратавиации России

В результате взлома конструкторского бюро "Туполев" разведке удалось получить важную информацию стратегического уровня.

В частности речь идет о служебной переписке руководства компании, личные данные персонала конструкторского бюро, адреса проживания, резюме инженеров и конструкторов служебные данные о закупках, протоколы закрытых заседаний и т.д,

– указал источник.

Собеседник в разведке также рассказал, что ГУР МО длительное время осуществляло контроль за документооборотом КБ "Туполев". В конце концов удалось получить доступ к критически важным данным конструкторского бюро объемом более 4,4 гигабайта.

Некоторая информация, получена в результате кибератаки / фото источников 24 Канала

Чтобы символически завершить операцию украинские киберспециалисты "хакнули" официальный сайт "Туполева". На главной странице ресурса разместили сову (символ ГУР), которая держит в когтях российский самолет.

Значение полученных данных трудно переоценить. Теперь не осталось, фактически, ничего тайного в деятельности КБ "Туполев" для украинской разведки, в частности мы завладели исчерпывающей информацией о лицах, которые непосредственно вовлечены в обслуживание российской стратегической авиации. Результат очевидно будет заметным как на земле, так и на небе,

– прокомментировал итоги операции собеседник в спецслужбе.

Как сейчас выглядит официальный сайт КБ "Туполев" / фото источников 24 Канала

С 2022 года КБ "Туполев" – производитель российской стратегической авиации – находится под международными санкциями как компания, непосредственно причастная к войне России против Украины.

Заметим, что несколько дней назад СБУ провела операцию "Паутина", в результате которой было поражено 34% стратегических бомбардировщиков, которые больше не производятся в России. Заменить их можно только новым самолетом, который не скоро увидит мир.