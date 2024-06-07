Поражение "Сатурна" в Крыму: в ГУР объяснили военное значение операции

Ночью 6 июня спецназовцы потопили очередное российское судно в Крыму. Им оказался буксир "Сатурн". В ГУР рассказали о важности этой цели.

Украина продолжает эффективно уничтожать российский Черноморский флот. Врагу не остается другого шанса, как прятать свои большие корабли и носители "Калибров". Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ГУР Андрей Юсов, передает 24 Канал.

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Удар по военному потенциалу оккупантов

Пока противник пытается сохранить крупные суда, спецназовцы устраивают охоту на другие.

По словам Юсова, корабли образца "Тунец" или ""Сатурн" казалось бы маленькие цели, но они от того они не менее важны. Разведчик подчеркнул, что враг использует эти суда по военному назначению. Речь идет о патрулировании, перевозке боекомплектов, личного состава, транспортировки других судов. Поэтому уничтожение таких буксиров ослабляет способности российского флота.

Юсов рассказал, что операции по поражению кораблей непростые. Сначала надо прорвать линии обороны, морские фортификации и пройти через защиту, которую строит враг. Например, во время атаки на катера "Тунец" оккупанты использовали против морских дронов авиацию и артиллерию. Их самолеты совершили 32 боевых вылета. Напомним, что речь идет о ночной атаке на Крым, в результате которой были нанесены удары по 4 катерам типа "Тунец", а также повреждены два парома.

ГУР потопило "Сатурн": что известно