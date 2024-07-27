ГУР поразило три российских вертолета на территории России, –источник

ГУР МО поразило три российских вертолета на территории России. Одна из операций произошла 21 июля в Московской области на территории акционерного общества "Национальный центр вертолетостроения Миль и Камов".

Об этом рассказали источники 24 Канала. В результате диверсионных мероприятий ГУР МОУ были поражены вражеские вертолеты Ми-28 и Ка-226.

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Что известно о спецоперации ГУР в России

Как сообщает источник в украинской разведке, кроме поражения 21 июля в Московской области вертолетов Ми-28 и Ка-226, 24 июля также в результате диверсии уничтожен многоцелевой вертолет Ми-8 на территории аэродрома министерства обороны России "Кряж" в городе Самара.

АО "НЦВ Миль и Камов" – это авиастроительное предприятие, которое специализируется на разработке, производстве и ремонте вертолетов (линейки Ми и Ка), а также других винтокрылых летательных аппаратов,

– сказал собеседник.

Это предприятие включает два опытно-конструкторских бюро ОКБ "Миля" и ОКБ "Камова", опытное производство, а также экспериментально-исследовательский комплекс и испытательный центр.

"Информация о пожаре в результате взрывов на предприятии вызвала широкую огласку среди жителей Московской области. Впрочем, российские власти, как всегда, факты собственной халатности скрывают от населения России", – отметил источник.

К слову, дроны ГУР 27 июля атаковали НПЗ в России, а также 3 военных аэродрома. На этом аэродроме дислоцируется 43 центр боевого применения и переобучения вражеского летного состава. В частности здесь базируются самолеты Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ и Ил-78, а еще авиационный ремонтный завод.