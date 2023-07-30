Российские моряки получили украинское "поздравление" с праздником: запомнят надолго

В России 30 июля отмечается день военно-морского флота. Так, представители украинской разведки рассказали, что оккупанты получили особое "поздравление" в этот день от нашего государства.

Предварительно украинские хакеры поместили интересное видео в российские системы массовой рассылки сообщений. Кроме этого, они взломали несколько сайтов российских захватчиков.

К теме Эффект бабочки, – ГУР о потенциальном влиянии ареста Гиркина на дестабилизацию ситуации в России

Что содержалось в "поздравлении" российским морякам

В украинской разведке отметили, что российские моряки, в том числе командиры вмс страны-агрессора, получили сообщения в вайбере, телеграме и вотсапе, где их поздравляли с праздником. В ГУР МО подчеркнули, что оккупанты даже не подозревали, что их ждало в этом сообщении.

Моряки сердечно благодарили за поздравление и только потом открывали видео. Само "поздравление" содержало видео с атаками на российские военные корабли, в том числе на крейсер "Москва",

– сказали в разведке.

Отдельно в ГУР МО отметили, что в сообщениях также содержалась троянская программа, которая снимает информацию с телефонов и перенаправляет ее на украинские серверы. Представители разведки отметили, что поток этой информации продолжается.

В ГУР МО эффектно поздравили российских моряков с праздником / Видео из телеграм-канала ГУР МО

В то же время, украинские хакеры также взломали сервера трех российских правительственных сайтов, а также сайт так называемого "Евразийского экономического союза". На них также разместили видео и получили доступ к закрытой информации.

Недавно в ГУР МО высказались по поводу атаки на Москву