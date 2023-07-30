Попередньо українські хакери помістили цікаве відео до російських систем масової розсилки повідомлень. Крім цього, вони зламали кілька сайтів російських загарбників.

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Що містилося у "привітанні" російським морякам

В українській розвідці зазначили що російські моряки, в тому числі командири вмс країни-агресорки, отримали повідомлення у вайбері, телеграмі та вотсапі, де їх вітали зі святом. У ГУР МО наголосили, що окупанти навіть не підозрювали, що на них чекало в цьому повідомленні.

Моряки сердечно дякували за привітання і лише потім відкривали відео. Саме "привітання" містило відео з атаками на російські військові кораблі, в тому числі на крейсер "Москва",

– сказали в розвідці.

Окремо в ГУР МО зазначили, що в повідомленнях також містилася "троянська" програма, яка знімає інформацію з телефонів та перенаправляє її на українські сервери. Представники розвідки зазначили, що потік цієї інформації наразі продовжується.

В ГУР МО ефектно привітали російських моряків зі святом / Відео з телеграм-каналу ГУР МО

Водночас українські хакери також зламали сервери трьох російських урядових сайтів, а також сайт так званого "Євразійського економічного союзу". На них також розмістили це відео й отримали доступ до закритої інформації.

Нещодавно у ГУР МО висловилися щодо атаки на Москву