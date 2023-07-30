Попередньо українські хакери помістили цікаве відео до російських систем масової розсилки повідомлень. Крім цього, вони зламали кілька сайтів російських загарбників.
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Що містилося у "привітанні" російським морякам
В українській розвідці зазначили що російські моряки, в тому числі командири вмс країни-агресорки, отримали повідомлення у вайбері, телеграмі та вотсапі, де їх вітали зі святом. У ГУР МО наголосили, що окупанти навіть не підозрювали, що на них чекало в цьому повідомленні.
Моряки сердечно дякували за привітання і лише потім відкривали відео. Саме "привітання" містило відео з атаками на російські військові кораблі, в тому числі на крейсер "Москва",
– сказали в розвідці.
Окремо в ГУР МО зазначили, що в повідомленнях також містилася "троянська" програма, яка знімає інформацію з телефонів та перенаправляє її на українські сервери. Представники розвідки зазначили, що потік цієї інформації наразі продовжується.
В ГУР МО ефектно привітали російських моряків зі святом / Відео з телеграм-каналу ГУР МО
Водночас українські хакери також зламали сервери трьох російських урядових сайтів, а також сайт так званого "Євразійського економічного союзу". На них також розмістили це відео й отримали доступ до закритої інформації.
Нещодавно у ГУР МО висловилися щодо атаки на Москву
- Російську столицю Москву вночі 24 липня нібито "атакували" невідомі добрі безпілотники. Водночас джерела у ГУР МО зазначили, що за цією атакою цілком ймовірно можуть стояти представники нашої розвідки.
- Там наголосили, що це була успішна операція відомства. Водночас там відмовилися називати кількість "пташок", що атакувала Москву.
- Згодом представник ГУР МО Андрій Юсов зазначив, що режим Путіна не може контролювати російське небо. Саме тому, за його словами, атаки безпілотників на Москву можуть продовжуватися і надалі.