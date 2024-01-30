Украинская кибератака "положила" сервер спецсвязи министерства обороны России: какие последствия

Специалисты ГУР провели кибератаку. Благодаря разведчикам "лег" сервер министерства обороны России.

Кибератака со стороны ГУР была произведена во вторник 30 января. Российские оккупанты использовали этот сервер для спецсвязи.

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Что известно о последствиях

В результате кибератаки прекратился обмен между подразделениями минобороны России, которые пользовались этим сервером. Сам сервер находится в Москве.

Программное обеспечение на атакованном сервере было утверждено ФСБ России как соответствующее государственным стандартам защиты информации. Соответствующий софт устанавливали на различных стратегических объектах государственного сектора России, в частности – военных, –

говорится в сообщении.

В ГУР отметили, что кибероперация продолжается. Разведка поделилась в соцсетях найденными на сервере приказами и другой вражеской документацией.

Последствия кибератаки и найденные данные / Фото ГУР

Что известно о другой кибероперации