"Взрывные подарки": как ГУР било по оккупантам дронами в День Независимости и флага Украины

Украинские разведчики вместе с представителями движения сопротивления решили недавно "поздравить" захватчиков на оккупированных территориях. В частности, был атакован военный объект с помощью дронов и поражен дом коллаборанта.

23 и 24 августа украинцы праздновали День знамени и Независимости. Тогда было неспокойно на временно оккупированной части Запорожья. Подробно об этом рассказали 28 августа в Главном управлении разведки.

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"Подарок первый": в День знамени

Как пишут в ГУР, в так называемом "штабе отделения Федеральной службы безопасности" Энергодара на улице Набережной, 24 происходило мероприятие для личного состава оккупационных войск. Взрыв раздался около 19:00

В момент наибольшей концентрации оккупантов в штабе раздался мощный взрыв. После начала эвакуации по парковочной площадке вблизи здания был нанесен еще один удар, который уничтожил личный состав оккупантов, а также значительно повредил расположенные там автомобили.

Известно, что на место происшествия прибыли три пожарных бригады и кареты скорой помощи. Погибших захватчиков несколькими военными бронеавтомобилями "Урал" увезли в направлении Мелитополя.

"Набережная, 24" в Энергодаре и Мелитополь: смотрите на карте от Google maps

"Подарок второй": в День Независимости

В городе Каменка-Днепровская Васильевского района Запорожской области живет "заместитель председателя" оккупационной военно-гражданской администрации Александр Реймер.

В рамках празднования Дня Независимости Украины около шести утра в окно помещения коллаборанта посетил украинский дрон-камикадзе,

– констатировали в ГУР.

Кроме того, там отметили, что раненого предателя эвакуировали в одну из больниц.

Дом коллаборанта Реймера посетил дрон: смотрите видео ГУР

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Следует упомянуть, что 24 августа, в День Независимости, украинские военные также высадились на территории Крымского полуострова, установили сине-желтое знамя и успешно провели специальную задачу. Впоследствии стало известно о потерях среди личного состава захватчиков.